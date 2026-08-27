HP-Aktie stürzt 10 Prozent ab – der Ausblick hat einen bösen Haken!

Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um rund 13 Prozent auf 15,7 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn lag bei 0,83 US-Dollar je Aktie. Allerdings steckten darin 0,11 US-Dollar aus Zollrückerstattungen.

Auf den ersten Blick lieferte HP genau das, was Anleger lieben: einen höheren Umsatz und eine optimistische Gewinnprognose. Doch nach Börsenschluss brach die Aktie um rund zehn Prozent ein. Der Grund dafür ist im Kleingedruckten zu finden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch der Ausblick sieht zunächst stark aus: Für das vierte Quartal erwartet HP 0,69 bis 0,79 US-Dollar je Aktie, während Analysten im Durchschnitt nur mit 0,67 US-Dollar gerechnet hatten. Für das Gesamtjahr stellt der Konzern 3,19 bis 3,29 US-Dollar in Aussicht und liegt damit ebenfalls über der Markterwartung von 3,05 US-Dollar.

Doch genau hier lauert der Haken: Ohne den Effekt der Zollrückerstattungen von 0,08 US-Dollar hätte HP die Quartalserwartung laut Bloomberg Intelligence um einen Cent verfehlt.

Noch brisanter ist die Entwicklung im PC-Geschäft. Zwar kletterte der Umsatz der Sparte um 18 Prozent auf 11,8 Milliarden US-Dollar. Die Stückzahlen sanken jedoch um 16 Prozent. Höhere Preise treiben also die Erlöse, während Kunden weniger Geräte kaufen. HP kämpft zugleich mit stark gestiegenen Preisen für Speicherchips, erhöht deshalb die Preise für PCs und überarbeitet die Modelle.

Das Druckergeschäft schrumpfte um zwei Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar. Laut Morgan Stanley machen sich Anleger nun Sorgen um die weitere Nachfrage nach PCs und Druckern. JPMorgan zufolge dürfte erst der Ausblick auf das kommende Jahr für Klarheit sorgen.

Nach einem Kursplus von 37 Prozent seit Jahresbeginn war bereits viel Optimismus eingepreist. Der Zehn-Prozent-Absturz zeigt nun, dass Anleger HP die Zahlenparty nicht abkaufen – solange die Preise steigen, die Stückzahlen aber fallen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die HP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,97 % und einem Kurs von 23,85EUR auf Tradegate (27. August 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.





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