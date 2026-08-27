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    Jetzt zählt die Pipeline

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    Saniona verbrennt Millionen – jetzt hängt alles an diesen zwei Wirkstoffen

    Saniona schreibt deutlich höhere Verluste, verfügt aber über 43,8 Millionen Euro Cash und setzt nun auf zwei zentrale Wirkstoffkandidaten.

    Für Sie zusammengefasst
    • Saniona meldet höhere Verluste bei 43,8 Mio. Cash
    • SAN2668 und SAN2465 starten bald klinische Studien
    • Saniona setzt auf Pipeline statt geringe Umsätze
    • Report: KI braucht Strom
    Jetzt zählt die Pipeline - Saniona verbrennt Millionen – jetzt hängt alles an diesen zwei Wirkstoffen
    Foto: OpenAI

    Das Biotechnologieunternehmen Saniona hat im zweiten Quartal 2026 deutlich höhere Verluste geschrieben. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen weiterhin über einen hohen Cashbestand und konzentriert seine Entwicklung künftig stärker auf zwei Wirkstoffkandidaten. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahresquartal von rund 840.000 auf 405.000 Euro. Der operative Verlust weitete sich von rund 2,3 auf 5,4 Millionen Euro aus. Unter dem Strich stand ein Minus von rund 5,3 Millionen Euro nach einem Verlust von 2,0 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Der Verlust je Aktie erhöhte sich von rund 1,5 auf 3,8 Eurocent.

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    Auch der Mittelabfluss nahm deutlich zu. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit lag bei minus 4,3 Millionen Euro. Dennoch bleibt Saniona finanziell vergleichsweise gut ausgestattet. Zum Quartalsende verfügte das Unternehmen über liquide Mittel von rund 43,8 Millionen Euro, 57,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

    Saniona fährt derzeit seine Entwicklungsaktivitäten hoch. Nach Quartalsende schärfte das Unternehmen zudem seine Strategie und erklärte zwei eigene Medikamentenkandidaten zu seinen wichtigsten Entwicklungsprojekten. SAN2668 soll zur Behandlung schwerer Epilepsieformen bei Kindern entwickelt werden. SAN2465 richtet sich gegen schwere Depressionen. Beide Wirkstoffe sollen nach Angaben von Vorstandschef Thomas Feldthus um den Jahreswechsel 2026 erstmals in klinischen Studien am Menschen getestet werden.

    Auch bei gemeinsam mit Partnerunternehmen entwickelten Medikamenten gibt es unterschiedliche Entwicklungen. Acadia Pharmaceuticals plant für 2027 eine Phase-2-Studie mit dem Wirkstoffkandidaten ACP-711 zur Behandlung von essenziellem Tremor, einer Erkrankung, die unwillkürliches Zittern verursacht. Mit dem Start dieser Studie würde Saniona eine Meilensteinzahlung von 10 Millionen US-Dollar erhalten. Jazz Pharmaceuticals entwickelt unterdessen einen weiteren Wirkstoff von Saniona weiter. Der ursprünglich SAN2355 genannte Kandidat trägt bei Jazz inzwischen die Bezeichnung JZP053 und befindet sich noch in der vorklinischen Entwicklung, wird also bislang noch nicht an Menschen getestet. Der Start einer ersten klinischen Studie würde Saniona weitere 7,5 Millionen US-Dollar einbringen.

    Einen weiteren Fortschritt gab es nach Quartalsende: AstronauTx übernahm die weltweiten Rechte an einem weiteren Medikamentenprojekt von Saniona mit der Entwicklungsbezeichnung ATX0926. Im Gegenzug erhielt Saniona AstronauTx-Aktien im Wert von 5 Millionen US-Dollar. Damit stehen bei Saniona weniger die derzeit geringen Umsätze als die Medikamentenpipeline und der Cashverbrauch im Mittelpunkt. Entscheidend wird nun, ob das Unternehmen seine beiden wichtigsten Wirkstoffkandidaten wie geplant in die klinische Entwicklung bringen kann.

    Die Aktie von Saniona ist 0,19 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet 1,06 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Saniona Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 1,065EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 08:42 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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