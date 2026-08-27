ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Salesforce auf 300 Dollar - 'Buy'
- Jefferies hebt Salesforce-Kursziel auf 300 Dollar
- Buy-Einstufung bleibt trotz keiner Sommerflaute
- Anleger erwarten Beschleunigung im zweiten Halbjahr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe keine Sommerflaute beim SAP-Konkurrenten, schrieb Brent Thill in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zur ersten positiven Überraschung bei den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) seit drei Quartalen. Die Anleger seien damit hinsichtlich einer Beschleunigung im zweiten Geschäftshalbjahr beruhigt worden. Auch der Tenor sei optimistischer geworden./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 22:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 22:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,52 % und einem Kurs von 200,4 auf Tradegate (27. August 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +14,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 160,95 Mrd..
Salesforce zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 253,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +6,86 %/+52,66 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 300 US-Dollar
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Anderer Meinung: Zahlreiche klassische Softwareunternehmen (wie SAP) stehen im Jahr 2026 vor einem potenziellen Turnaround, da der Markt nach anfänglichen KI-Ängsten die Transformation der Branche erkennt. Während Investoren zunächst befürchteten, dass künstliche Intelligenz traditionelle Softwareanwendungen verdrängen könnte, hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass KI durch neue, hochprofitable Umsatzströme zu einem mächtigen Wachstumstreiber für etablierte Anbieter wird.
Q1/2027
- Umsatz: ca. 11,1 Mrd. USD (+13 % YoY) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/, https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/CRM/earnings/
- EPS (Non‑GAAP): 3,88 USD vs. ~3,13 USD erwartet https://www.marketbeat.com/stocks/NYSE/CRM/earnings/
➡️ Anleger sehen:
- operative Stärke
- gute Kostenkontrolle (hohe Margen)
- solides Cloud‑Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen
2. Margen & Cashflow überzeugen
- Operative Marge ~35 % (Non‑GAAP) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
- sehr starker Cashflow (über 6 Mrd. USD im Quartal) https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
➡️ Interpretation:
- Salesforce wird zunehmend als profitabler „Cash‑Generator“ wahrgenommen, nicht nur als Wachstumsstory.
3. KI als wichtiger Treiber
- starke Dynamik bei Agentforce / AI‑Produkten
- hohe Wachstumsraten im AI‑ und Data‑Segment https://investor.salesforce.com/financials/quarterly-results/
➡️ Anleger sehen hier:
- langfristiges Upside durch KI
- strategisch gute Positionierung im Enterprise‑Software‑Markt
👎 Kritikpunkte / Sorgen
1. Ausblick enttäuscht teilweise
- Mehrere Berichte heben hervor:
- 👉 „operativ stark, aber Ausblick enttäuscht Anleger“ https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-05/68611165-ki-als-wachstumstreiber-salesforce-ueberzeugt-operativ-ausblick-enttaeuscht-anleger-046.htm
➡️ Das ist aktuell der wichtigste Punkt:
- Wachstumserwartungen bleiben moderat (~10–11 %) https://www.cnbc.com/2026/02/25/salesforce-crm-q4-earnings-report-2026.html
- keine klare Beschleunigung kurzfristig
👉 Für viele Investoren ist das zu wenig für einen „Top‑Tech‑Titel“.
2. Wachstum verlangsamt sich strukturell
- weiterhin zweistellige Zuwächse, aber:
- weniger dynamisch als früher
- einzelne Bereiche (z. B. Marketing, Commerce) stehen unter Druck https://www.marketbeat.com/earnings/reports/2026-5-27-salesforcecom-inc-stock/
➡️ Deutung:
- Salesforce ist im Reife‑Stadium angekommen
- weniger „High Growth“, mehr „Quality / Value Tech“
3. Aktie reagiert oft verhalten trotz guter Zahlen
- typisches Muster:
- Zahlen gut
- Aktie reagiert trotzdem schwach oder nur moderat
➡️ Gründe:
- hohe Erwartungen bereits eingepreist
- Fokus auf Zukunft statt Vergangenheit
4. Bewertungs‑ und Sentiment-Fragen
- Aktie lag zuletzt deutlich unter früheren Hochs (~30–35 %) https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/salesforce-inc-aktie-us78409v1044-quartalszahlen-ki-offensive-und/69422528, https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/salesforce-inc-stock-us79466l3024-q4-earnings-beat-guidance-and/69427576
➡️ Markt ist gespalten:
- Bullen: attraktive Bewertung + KI‑Potenzial
- Bären: strukturell langsameres Wachstum
🧠 Gesamtfazit der Anlegerstimmung
Kurz gesagt:
👉 Fundamental starkes Quartal ✅
👉 Aber emotional keine Euphorie ❌
Typischer Konsens:
- 👍 „Solide, profitabel, gut geführt“
- 🤔 „Aber Wachstum reicht nicht für echte Begeisterung“