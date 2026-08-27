Jefferies hebt Ziel für Salesforce auf 300 Dollar - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,52 % und einem Kurs von 200,4 auf Tradegate (27. August 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +14,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 160,95 Mrd..

Salesforce zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 253,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +6,86 %/+52,66 % bedeutet.