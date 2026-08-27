RKI
Bis Mitte August etwa 15.800 Menschen durch Hitze gestorben
Für Sie zusammengefasst
- RKI schätzt 15.800 Hitzetote bis Mitte August
- Extremhitze Ende Juni forderte 9.600 Todesopfer
- Angaben stammen aus aktuellem Wochenbericht des RKI
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
BERLIN (dpa-AFX) - In diesem Jahr sind in Deutschland nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) bis Mitte August etwa 15.800 Menschen durch Hitze gestorben. 9.600 der Todesfälle entfielen auf die Extremhitze Ende Juni, wie das Institut in seinem aktuellen Wochenbericht mitteilte./waw/DP/stw
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