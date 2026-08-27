Reallöhne in Deutschland weiter gestiegen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Löhne in Deutschland steigen weiterhin schneller als die Verbraucherpreise. 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor hatten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im zweiten Quartal 2026 zur Verfügung, wie das Statistische Bundesamt errechnet hat. Im ersten Quartal waren die Reallöhne um 1,8 Prozent gestiegen. Den letzten Reallohnverlust registrierten die Wiesbadener Statistiker im ersten Vierteljahr 2023.

"Wenn die Reallöhne wachsen, ist das eine gute Nachricht - für die Beschäftigten, aber auch für die Konjunktur", stellte Malte Lübker vom WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung fest. "Der Vergleich mit dem Vorjahresquartal blendet jedoch aus, dass die Kaufkraft der Beschäftigten zuvor, aufgrund der hohen Inflation, herbe Einbußen erlitten hat." Verglichen mit dem zweiten Quartal 2019 - dem Stand vor den diversen Krisen - legten die Reallöhne gerade einmal um 0,6 Prozent zu.