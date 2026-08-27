BERENBERG stuft ASOS auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Der Online-Versandhändler für Mode habe eine komplette operative und strategische Erneuerung vollzogen, schrieb Anne Critchlow am Donnerstag. Diese dauere bereits mehr als drei Jahre. Eine Erholung der Umsätze zeichne sich noch nicht ab, wohl aber neues Wachstum der Kundenzahlen. Das gehe in die richtige Richtung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 4,85EUR auf Tradegate (26. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anne Critchlow

Analysiertes Unternehmen: ASOS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6

Kursziel alt: 6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

