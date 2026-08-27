BERENBERG stuft ASOS auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asos mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Buy" belassen. Der Online-Versandhändler für Mode habe eine komplette operative und strategische Erneuerung vollzogen, schrieb Anne Critchlow am Donnerstag. Diese dauere bereits mehr als drei Jahre. Eine Erholung der Umsätze zeichne sich noch nicht ab, wohl aber neues Wachstum der Kundenzahlen. Das gehe in die richtige Richtung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 05:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASOS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 4,85EUR auf Tradegate (26. August 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Anne Critchlow
Analysiertes Unternehmen: ASOS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6
Kursziel alt: 6
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Anne Critchlow
Analysiertes Unternehmen: ASOS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6
Kursziel alt: 6
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