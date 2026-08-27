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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman hebt Ziel für Salesforce auf 271 Dollar - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs hebt Salesforce-Kursziel auf 271 Dollar
    • Einstufung für Salesforce bleibt auf Buy
    • KI-Fortschritte und Kerngeschäft treiben Aktienkurs
    ANALYSE-FLASH - Goldman hebt Ziel für Salesforce auf 271 Dollar - 'Buy'
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce von 242 auf 271 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal zeige die Evolution der KI-Strategie des SAP-Konkurrenten und einige Wege zur Wertschöpfung, schrieb Gabriela Borges in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Erfolg im Kerngeschäft und Fortschritte in der KI-Implementierung erklärten auch die nachbörslich starke Kursreaktion./ag/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 23:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,18 % und einem Kurs von 198,0 auf Tradegate (27. August 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um +14,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +39,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 161,51 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 253,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von +6,86 %/+52,66 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 271 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 271,00$, was eine Steigerung von +31,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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