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    Besonders beachtet!

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Okta Registered (A) Aktie auf Höhenflug - 27.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Okta Registered (A) Aktie bisher um +19,93 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Okta Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Okta Registered (A) Aktie auf Höhenflug - 27.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Okta ist ein führender Anbieter im Bereich Identitätsmanagement, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und starke Sicherheitslösungen.

    Okta Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Okta Registered (A) Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +19,93 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,56 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Okta Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +3,56 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 138,98, mit einem Plus von +19,93 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Okta Registered (A) einen Gewinn von +77,91 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,05 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Okta Registered (A) +89,21 % gewonnen.

    Okta Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,04 %
    1 Monat +13,05 %
    3 Monate +77,91 %
    1 Jahr +68,41 %
    Stand: 27.08.2026, 09:07 Uhr

    Informationen zur Okta Registered (A) Aktie

    Es gibt 166 Mio. Okta Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,09 Mrd. € wert.

    Lang & Schwarz, Okta Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    IBM, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,11 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,01 %.

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    Ob die Okta Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Okta Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Okta Registered (A)

    +19,87 %
    +15,04 %
    +13,05 %
    +77,91 %
    +68,41 %
    +109,33 %
    -37,27 %
    +537,89 %
    ISIN:US6792951054WKN:A2DNKR
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