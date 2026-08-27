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    Besonders beachtet!

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    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie stark gefragt - +8,64 % - 27.08.2026

    Am 27.08.2026 ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie, bisher, um +8,64 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie stark gefragt - +8,64 % - 27.08.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 27.08.2026

    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +8,64 % auf 176,62 zulegen. Das sind +14,04  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +2,42 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 176,62. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um +2,54 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,02 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von CrowdStrike Holdings Registered (A) +75,09 % gewonnen.

    CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,54 %
    1 Monat +9,02 %
    3 Monate +25,93 %
    1 Jahr +95,89 %
    Stand: 27.08.2026, 09:08 Uhr

    Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 180,92 Mrd. € wert.

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    Ob die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CrowdStrike Holdings Registered (A)

    +9,47 %
    +2,54 %
    +9,02 %
    +25,93 %
    +95,89 %
    +410,24 %
    +195,78 %
    +1.226,72 %
    ISIN:US22788C1053WKN:A2PK2R
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