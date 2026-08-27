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    Besonders beachtet!

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    Salesforce Aktie weiter im Aufwärtstrend - +12,44 % - 27.08.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Salesforce Aktie bisher um +12,44 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce Aktie weiter im Aufwärtstrend - +12,44 % - 27.08.2026
    Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com

    Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

    Wie hat sich die Salesforce-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Salesforce Aktie konnte bisher um +12,44 % auf 198,50 zulegen. Das sind +21,96  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salesforce Aktie. Nach einem Plus von +0,23 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 198,50. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Salesforce einen Gewinn von +30,70 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +14,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +39,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Salesforce -11,79 % verloren.

    Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,02 %
    1 Monat +39,73 %
    3 Monate +30,70 %
    1 Jahr -4,75 %
    Stand: 27.08.2026, 09:08 Uhr

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 819 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,00 Mrd. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,89 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,88 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,35 %. SAP legt um +0,81 % zu

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    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    +12,96 %
    +14,02 %
    +39,73 %
    +30,70 %
    -4,75 %
    +3,40 %
    -12,37 %
    +181,48 %
    +1.451,91 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
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