Deutsche Telekom Aktie leidet unter Verkäufen - 27.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Telekom Aktie. Sie fällt um -1,73 % auf 28,48€. Der Kursrückgang der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,73 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Deutsche Telekom Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,99 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,22 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Telekom einen Anstieg von +3,96 %.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,41 % 1 Monat +9,22 % 3 Monate -0,99 % 1 Jahr -8,57 %

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Stand: 27.08.2026, 09:08 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 141,07 Mrd. € wert.

Monatelang kannten Deutsche Telekom, Almonty Industries und Abbott Laboratories nur eine Richtung: nach unten. Dann kamen die Quartalszahlen – und mit ihnen der Befreiungsschlag. Bei der Telekom und Almonty löste eine Kombination aus Wachstum und …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,05 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,79 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,20 %. Telefonica verliert -0,75 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -0,29 %.

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Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.