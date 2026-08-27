Xiaomi - Aktie zeigt Schwäche - 27.08.2026

Die Xiaomi Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,22 % auf 3,0165€. Damit verliert die Aktie -0,0685 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,70 %, geht es heute bei der Xiaomi Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Xiaomi, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -4,38 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um -0,31 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Xiaomi -30,13 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,31 % 1 Monat -4,17 % 3 Monate -4,38 % 1 Jahr -48,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 27.08.2026, 09:09 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Xiaomis technologische Fortschritte bei XRing-Chips, KI, Robotik und Elektroautos sowie deren langfristiges Kurspotenzial. Dem stehen kurzfristig sinkende Smartphone-Umsätze, Margen und Gewinne sowie hohe Investitionen gegenüber. Der XRing O3 gilt strategisch als wichtig, dürfte aber zunächst kaum Gewinne steigern. Erwartet wird eine Seitwärtsrange von etwa 3,00 bis 3,50 Euro; für einen nachhaltigen Ausbruch fehlen steigende Margen, Cashflows und Gewinne.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 64,64 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,78 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,26 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,29 %.

Xiaomi Aktie jetzt kaufen?

Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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