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    Prospect Markets sichert sich Lizenz als Introducing Broker von der CFTC, die den Weg zum Markteinstieg in den USA ebnet

    Prospect Markets sichert sich Lizenz als Introducing Broker von der CFTC, die den Weg zum Markteinstieg in den USA ebnet
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada / 27. August 2026 / IRW-Press / Prospect Prediction Markets Inc. (TSXV: MKT | OTCQB: MKTSF | FWB: DEP) („Prospect Markets“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft Prospect Brokerage USA LLC („Prospect Brokerage“) als Mitglied in die National Futures Association („NFA“) aufgenommen und als Introducing Broker bei der U.S. Commodity Futures Trading Commission („CFTC“) registriert wurde.

     

    Die Mitgliedschaft und Registrierung stellen einen wichtigen Meilenstein im Rahmen der Einstiegsstrategie des Unternehmens in den Markt der Vereinigten Staaten dar. Als bei der CFTC registrierter Introducing Broker ist Prospect Brokerage berechtigt, Privatkunden in den Vereinigten Staaten für den Handel mit vollständig hinterlegten Event Contracts (Ereigniskontrakten), mit Schwerpunkt auf Event Contracts zu Sportereignissen, an Crypto.com | Derivatives North America („CDNA“) zu vermitteln. CDNA ist eine bei der CFTC registrierte DCM-Organisation (Designated Contract Market), die das Clearing von Derivaten übernimmt. Prospect Brokerage ist auf Grundlage einer Garantievereinbarung mit der Firma Foris DAX FCM LLC (agiert als OG Broker), einem bei der CFTC registrierten Futures Commission Merchant und mit Crypto.com verbundenen Unternehmen, als ein Guaranteed Introducing Broker registriert.

     

    „Die Registrierung als Introducing Broker ermöglicht Prospect einen direkten, regulierten Zugang zum US-Markt – die größte Chance, die sich diesem Unternehmen derzeit bietet“, so Johnny Chen, Gründer und Chief Executive Officer von Prospect Markets. „Mit dieser Lizenz sind wir in der Lage, US-Kunden aufzunehmen und ihre Trades an regulierten Börsen zu vermitteln. Auf dieser soliden Grundlage können wir uns nun voll und ganz auf die Vermarktung konzentrieren.“

     

    Die Registrierung bei der NFA und der CFTC gilt nicht als Billigung, Empfehlung oder Genehmigung von Prospect Brokerage USA LLC, Prospect Markets oder deren Geschäftspraktiken, Produkten oder Dienstleistungen durch die NFA, die CFTC oder eine andere Aufsichtsbehörde. Die Registrierung bedeutet lediglich, dass das registrierte Unternehmen die geltenden regulatorischen Auflagen für den Geschäftsbetrieb erfüllt.

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