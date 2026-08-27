Nordrest steigert Umsatz und Gewinn – diese Bereiche explodieren

Der schwedische Gastronomie- und Foodservice-Konzern Nordrest hat im zweiten Quartal 2026 Umsatz und operativen Gewinn deutlich gesteigert. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahresquartal um 16,2 Prozent von rund 56,1 auf 65,2 Millionen Euro zu. Das organische Wachstum erreichte 11,8 Prozent. Damit liegt Nordrest weiterhin über seinem mittelfristigen Ziel von mehr als zehn Prozent organischem Wachstum. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit Firmenkunden. Hier stiegen die Erlöse um 39,5 Prozent. Im Reisegeschäft betrug das Plus 37 Prozent. Hochschulen und Universitäten wuchsen um rund zwölf Prozent, das Verteidigungsgeschäft um elf Prozent und das Schulgeschäft um etwa sechs Prozent. Rückläufig entwickelte sich dagegen das Geschäft mit Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen. Der Umsatz sank dort um 8,9 Prozent.

Auch die Profitabilität verbesserte sich. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, stieg um 20,2 Prozent auf rund 8,2 Millionen Euro. Die entsprechende Marge erhöhte sich von 12,1 auf 12,6 Prozent. Das EBITA legte um 19,6 Prozent auf rund 7,3 Millionen Euro zu. Die EBITA-Marge stieg von 10,8 auf 11,2 Prozent. Der operative Gewinn erhöhte sich um 15,8 Prozent auf rund 6,2 Millionen Euro. Die operative Marge blieb mit 9,5 Prozent jedoch unverändert. Der Gewinn je Aktie stieg nur leicht von umgerechnet rund 32,8 auf 33,0 Eurocent.

Nordrest setzt zugleich seine Expansion fort. Im Juni vereinbarte der Konzern die Übernahme von 51 Prozent des portugiesischen Lebensmittelanbieters Albisabores, der vor allem Produkte mit langer Haltbarkeit für Streitkräfte liefert. Albisabores erzielte 2025 einen Umsatz von rund 6,5 Millionen Euro. Nordrest will die Übernahme nutzen, um insbesondere in Südeuropa und Afrika stärker zu wachsen. Damit liefert Nordrest erneut zweistelliges Wachstum und steigende operative Gewinne. Zwar hat sich das organische Wachstum gegenüber dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal abgeschwächt, mit 11,8 Prozent liegt es aber weiterhin oberhalb des eigenen Wachstumsziels.

Die Aussichten bleiben grundsätzlich positiv. Nordrest wächst weiterhin schneller als das eigene mittelfristige Ziel von mehr als zehn Prozent organischem Wachstum und liegt mit einer EBITA-Marge von 11,2 Prozent sogar über der angestrebten Spanne von acht bis zehn Prozent. Besonders das Geschäft mit Firmenkunden, Reisen und Verteidigung liefert derzeit kräftige Wachstumsimpulse. Gleichzeitig dürfte die Expansion über Zukäufe zusätzliche Erlöse bringen. Risiken bleiben vor allem eine weitere Abschwächung des organischen Wachstums und die schwächere Entwicklung im Bereich Krankenhäuser und Altenpflege. Die Aktie von Nordrest ist am Donnerstag (9:15 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,68 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 24,20 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordrest Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 23,98EUR auf Lang & Schwarz (27. August 2026, 09:53 Uhr) gehandelt.

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