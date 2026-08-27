Dax gefestigt nach Zahlen von Nvidia

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SCALPING IDEEN · 26.08.2026 — Morgen

QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER

Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ

QUELLEN

DAX / XETRA

• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:

https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax

• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026

(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/

• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):

https://www.finanzen.at/index/dax

• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:

https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722

• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):

https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935

JAHRESBASIS UND MARKEN

• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41

• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)

· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)

• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865

• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:

P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58

• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)

USA / VORGABEN

• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;

Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):

https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html

• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;

Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:

https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/

• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):

https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/

• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,

Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):

https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123

ÖL / RENDITEN / TERMINE

• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/

• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)

• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026

(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,

BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·

22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):

https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919

KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)

• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,

drittes Wachstumsquartal in Folge:

https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628

HINWEISE

• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.

Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.

• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln

auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.

• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels

und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.

• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.

Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.

• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf

trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.

• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine

tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.

• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten

Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.

Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.

© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe