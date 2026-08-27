Aktualisierung der Ternera-Mineralressource auf 1,8 Moz

Tesoro Gold Limited (Tesoro oder das Unternehmen) (ASX: TSO, OTCQB: TSORF, FSE: 5D7) freut sich, eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Goldlagerstätte Ternera bei seinem Goldprojekt El Zorro in Chile (El Zorro) bekannt zu geben.

Die aktualisierte MRE umfasst 51,6 Mt mit 1,10 g / t Au für 1,82 Moz Gold, ausgewiesen bei einem Cut-off-Gehalt von 0,30 g / t Au und begrenzt innerhalb einer mit US$3.500/oz optimierten Tagebaugrubenhülle.

Diese Aktualisierung führt zu einer Erhöhung des Vertrauensgrads der Ternera-MRE, wobei 1,47 Moz, entsprechend 78 % des insgesamt enthaltenen Goldes, nun als Gemessen und Angezeigt klassifiziert sind.

Die Gemessenen und Angezeigten Ressourcen sind im Vergleich zur MRE vom August 2025 um 348 koz gestiegen, wobei erstmals eine Gemessene Mineralressourcenkomponente definiert wurde.

Der deutliche Anstieg der Mineralressourcen mit höherem Vertrauensgrad folgt auf den kürzlich erfolgten Abschluss des 27.000-m-Infill-Bohrprogramms und liefert die notwendige Grundlage für die Berechnung einer ersten Erzreserve für einen einzelnen Tagebau bei Ternera.

HIGHLIGHTS

Aktualisierte Ternera-Mineralressource von 51,6 Mt mit 1,10 g/t Au für 1,82 Moz bei einem Cut-off-Gehalt von 0,30 g/t Au, begrenzt innerhalb einer Tagebaugrubenhülle von US$3.500/oz.

1,47 Moz bzw. 78 % des insgesamt enthaltenen Goldes sind nun als Gemessen und Angezeigt klassifiziert , wodurch der Vertrauensgrad der Ternera-Mineralressource deutlich steigt.

**Die Gemessenen und Angezeigten Ressourcen stiegen im Vergleich zur MRE vom August 2025 um rund 348 koz.**¹

Uneingeschränkte Mineralressource nun 1,93 Moz mit 1,07 g/t Au.

Der erhebliche Anstieg der Mineralressourcen mit höherem Vertrauensgrad bildet die Grundlage für die erste Erzreserve von Ternera , die im September 2026 erwartet wird.

Ternera bleibt in mehrere Richtungen offen , wobei die Bohrungen an Erweiterungszielen für das Wachstum der Mineralressource fortgesetzt werden.

Die Analyseergebnisse von vier kürzlich abgeschlossenen Bohrlöchern in Lagerstättennähe werden in den kommenden Wochen erwartet.

Tesoro treibt außerdem sein Bohrprogramm für Neuentdeckungen an hochprioritären Zielen innerhalb des Goldbezirks El Zorro voran.

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