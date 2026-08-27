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    Gerresheimer: Q1-Umsatz leicht im Plus – Free Cashflow im Fokus

    Gerresheimer startet mit gemischten Signalen ins Jahr 2026: moderates Umsatzplus, Druck auf die Marge – aber ein deutlich verbesserter Cashflow und strategische Weichenstellungen.

    Gerresheimer: Q1-Umsatz leicht im Plus – Free Cashflow im Fokus
    Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
    • Gerresheimer erzielte im 1. Quartal 2026 vorläufig einen Umsatz von 524 Mio. Euro, leicht über dem angepassten Vorjahreswert von 519 Mio. Euro. Das bereinigte EBITDA sank jedoch auf 66 Mio. Euro, die Marge auf 12,6 %.
    • Der Free Cashflow verbesserte sich deutlich von -141 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf -32 Mio. Euro – eine Verbesserung um mehr als 100 Mio. Euro und der beste Wert in einem ersten Quartal seit fünf Jahren.
    • Wachstumstreiber waren die Geschäftsbereiche Containment & Delivery Systems sowie Primary Injectable Solutions, insbesondere dank der hohen Nachfrage nach Drug-Delivery-Geräten und Spritzensystemen.
    • Moulded Glass entwickelte sich schwach: Der Umsatz fiel auf 144 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA auf 6 Mio. Euro. Gründe waren unter anderem eine Reparaturpause im Werk Chicago Heights, schwache Nachfrage sowie geplante Produktionsstopps zum Lagerabbau.
    • Gerresheimer erwartet für 2026 ein stärkeres zweites Halbjahr mit Ergebnisverbesserungen, unter anderem durch die Transformationsoffensive und ein konsequentes Cash-Management.
    • Der geplante Verkauf der Geschäftsbereiche Centor und Primary Packaging Plastics an von Apax Partners beratene Fonds soll die Verschuldung deutlich senken und die Bilanz stärken. Der Centor-Verkauf soll noch 2026, der Verkauf von Primary Packaging Plastics im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen werden.

    Der nächste wichtige Termin, Die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse ist für August geplant, bei Gerresheimer ist am 31.08.2026.

    Der Kurs von Gerresheimer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,11EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,96 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,30EUR das entspricht einem Plus von +0,73 % seit der Veröffentlichung.


    Gerresheimer

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