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    Alles über Faserverbundwerkstoffe – die Kerntechnologie von FACC

    Im Flugzeugbau zählt jedes Gramm dreifach. Je leichter ein Flugzeug, desto weniger Treibstoff verbraucht es, desto geringer sind die CO2-Emissionen und desto wirtschaftlicher lässt es sich betreiben. Gleichzeitig müssen die verwendeten Materialien enormen mechanischen Belastungen, Temperaturschwankungen und Sicherheitsanforderungen standhalten. Diese Kombination aus geringem Gewicht und hoher Belastbarkeit ist eine der zentralen technischen Herausforderungen der Luftfahrtindustrie. Genau hier setzt die Kerntechnologie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) an: die Verarbeitung von Faserverbundwerkstoffen.

     

    Ursprung im Skisport: Wie aus Fischer Ski ein Luftfahrtzulieferer wurde

     

    Die Wurzeln dieser Expertise liegen nicht in der Luftfahrt, sondern im Wintersport. Bereits in den 1970er-Jahren sammelte Fischer umfangreiche Erfahrungen mit leichten und zugleich robusten Verbundwerkstoffen im Skibau. Diese Materialkompetenz bildete später eine wichtige technologische Grundlage für den Einstieg in die Luftfahrtindustrie. Die Entwicklungsabteilung des Unternehmens erkannte das Potenzial dieser Materialien für den Flugzeugbau und erhielt 1981 den ersten Auftrag aus der Luftfahrtbranche. Aus dieser Abteilung ging 1989 die eigenständige Fischer Advanced Composite Components GmbH, kurz FACC, hervor. Seither hat sich das Unternehmen von einem kleinen Team zu einem international tätigen Tier-1-Zulieferer mit über 3.900 Beschäftigten entwickelt.

     

    Was Faserverbundwerkstoffe leisten und wie sie hergestellt werden

     

    Faserverbundwerkstoffe bestehen aus Verstärkungsfasern, etwa Kohlenstofffasern, die in eine Kunststoffmatrix eingebettet werden. Das Ergebnis ist ein Material, das im Verhältnis zu seinem Gewicht deutlich stabiler ist als klassische Werkstoffe wie Aluminium. Bei der Herstellung werden die Fasern in bestimmten Ausrichtungen zu Bauteilen geformt und anschließend unter Druck und Hitze in einem sogenannten Autoklaven ausgehärtet. So entstehen Strukturen, die punktgenau auf die jeweilige Belastungsrichtung im Bauteil abgestimmt werden können.

     

    Seit der Gründung der FACC AG hat sich diese Fertigungstechnik erheblich weiterentwickelt. Wurden anfangs vergleichsweise einfache Bauteile wie Türverkleidungen oder Stützstangen produziert, reicht das heutige Portfolio von komplexen Strukturbauteilen für Tragflächen und Rumpf bis zu kompletten Kabineninnenausstattungen. Auch die Fertigungsprozesse selbst haben sich verändert: Automatisierte Verfahren wie das automatisierte Ablegen von Fasermaterial sowie der zunehmende Einsatz thermoplastischer Werkstoffe sollen die Serienfertigung künftig effizienter und die Produktionsraten planbarer machen.

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