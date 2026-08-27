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    Starkes Halbjahr: HOWOGE bestätigt Prognose für 2026

    Starkes Wachstum, stabile Finanzen und mehr bezahlbare Wohnungen: HOWOGE setzt ihren Kurs fort und investiert massiv in Neubau, Schulen und einen wachsenden Wohnungsbestand.

    Starkes Halbjahr: HOWOGE bestätigt Prognose für 2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • **Prognose bestätigt:** Nach einem starken ersten Halbjahr erwartet HOWOGE für 2026 weiterhin einen FFO zwischen **180 und 200 Mio. Euro**.
    • **Wohnungsbestand und Strategie:** HOWOGE besitzt rund **83.300 Wohnungen** und fokussiert sich auf eigenen Neubau, Bestandsinvestitionen und effizientere Prozesse; langfristig soll der Bestand auf etwa **100.000 Wohnungen** wachsen.
    • **Bezahlbarer Wohnraum:** Im ersten Halbjahr wurden **536 Wohnungen fertiggestellt**. Die durchschnittliche Bestandsmiete lag bei **7,18 Euro pro m²**, der bereinigte Leerstand bei lediglich **1,2 Prozent**.
    • **Schulbauoffensive:** Drei neue Schulen mit insgesamt **1.864 Schulplätzen** wurden fertiggestellt und übergeben; gleichzeitig befinden sich **sechs Schulen im Bau**.
    • **Positive Geschäftsentwicklung:** Die Vermietungserlöse stiegen um **2,6 Prozent auf 230,1 Mio. Euro**, das bereinigte EBITDA um **1,9 Prozent auf 160,8 Mio. Euro**. Der Wohnungs-FFO lag mit **106,3 Mio. Euro** auf Vorjahresniveau.
    • **Solide Finanzierung:** Der Immobilienportfolio-Wert erhöhte sich auf **15,2 Mrd. Euro**. Fitch hob das Rating auf **AA+** an, während S&P den positiven Ausblick bestätigte. Zudem vereinbarte HOWOGE mit der EIB einen unbesicherten Kreditrahmen über **500 Mio. Euro** für rund 3.200 neue Wohnungen.



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