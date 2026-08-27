HOWOGE Reaffirms 2026 Forecast After Strong First-Half Performance
HOWOGE enters 2026 on solid footing, expanding its portfolio, boosting earnings and securing fresh funding to drive thousands of new, partly subsidised homes.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- HOWOGE reported a strong first half of 2026 and confirmed its full-year FFO forecast of €180–200 million.
- As of 30 June 2026, the company owned approximately 83,300 residential units, 1,170 commercial units and 19,400 other units.
- HOWOGE completed 536 new apartments and three schools with 1,864 places during the first half of the year.
- Rental and lease revenue increased 2.6% year-on-year to €230.1 million, while adjusted EBITDA rose 1.9% to €160.8 million.
- The property portfolio grew in value to €15.2 billion, while the housing segment’s loan-to-value ratio stood at approximately 31.3%.
- HOWOGE secured a €500 million unsecured EIB credit facility to finance around 3,200 new homes by 2029, at least half of them subsidised.
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