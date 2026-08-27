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    OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG / OTTO DÖRNER bündelt Kräfte in der Mineralik ...

    Für Sie zusammengefasst
    • OTTO DÖRNER bündelt Mineralik-Kompetenzen
    • Fusion stärkt Marktposition in Norddeutschland
    • Kunden behalten Ansprechpartner und Abläufe
    OTS - OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG / OTTO DÖRNER bündelt Kräfte in der Mineralik ...
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    OTTO DÖRNER bündelt Kräfte in der Mineralik - Fusion stärkt Marktposition in Norddeutschland (FOTO)
    Hamburg (ots) - Zwei starke Gesellschaften werden eins: Die OTTO DÖRNER Kies und Deponien GmbH & Co. KG und die OTTO DÖRNER Mineralik GmbH & Co. KG bündeln ihre Kompetenzen künftig unter dem Dach der OTTO DÖRNER Mineralik GmbH & Co. KG. Damit führt die OTTO DÖRNER Gruppe ihre Kompetenzen rund um Kies, Sand, mineralische Rohstoffe, Recyclingbaustoffe und Deponien in einer starken Einheit zusammen und stärkt ihre Position als einer der leistungsstärksten Mineralik-Anbieter Norddeutschlands.

    Mit diesem Schritt bündelt OTTO DÖRNER Kompetenzen, vereinfacht Strukturen und schafft die Grundlage für eine noch effizientere und zukunftsorientierte Zusammenarbeit. Die Verschmelzung ist ein wichtiger strategischer Schritt, um die Leistungsfähigkeit des Geschäftsbereichs weiter zu stärken und Prozesse langfristig noch besser auf die Anforderungen von Kunden und Geschäftspartnern auszurichten.

    "Mit der Fusion bringen wir zusammen, was zusammengehört. Wir bündeln unsere Standorte, unsere Erfahrung und unser Know-how und erhöhen damit unsere Schlagkraft im norddeutschen Mineralik-Markt deutlich. Für unsere Kunden bedeutet das: ein starker Partner, ein breites Leistungsangebot und zuverlässige Lösungen aus einer Hand", erklärt die Geschäftsführung der OTTO DÖRNER Mineralik GmbH & Co. KG.

    Für Kunden und Geschäftspartner ändert sich durch die Fusion im Tagesgeschäft nichts: Die bekannten Ansprechpartner, Abläufe, Qualitätsstandards und die persönliche Betreuung bleiben bestehen. Was sich verändert, ist die Stärke im Hintergrund: Mit der gebündelten Kompetenz und Leistungsfähigkeit tritt OTTO DÖRNER Mineralik künftig als noch stärkerer Partner für die Bauwirtschaft in Norddeutschland auf.

    Über OTTO DÖRNER

    OTTO DÖRNER versteht, dass die Rohstoffe der Welt begrenzt sind. Deswegen recycelt und entsorgt das Unternehmen die Abfälle der Wirtschaft und versorgt die Wirtschaft mit wiederaufbereiteten Materialien sowie nachhaltig produzierten Naturbaustoffen. OTTO DÖRNER hat sich in den Bereichen Entsorgung, Recycling, Kies und Sand sowie Deponiebetrieb zu einem der führenden privaten Unternehmen in Norddeutschland entwickelt. Als Familienunternehmen mit über 1.200 Mitarbeiter:innen steht OTTO DÖRNER seit über 95 Jahren für hanseatische Kaufmannstradition, gepaart mit hoher Innovationsfreude.

    Pressekontakt:

    OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG
    Isabella Loschelder
    Leitung Unternehmenskommunikation und Employer Branding Lederstraße 24, 22525 Hamburg
    Telefon +49 40 54885-315 - Mobil +49 172 549 32 34
    E-Mail mailto:Isabella.loschelder@doerner.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78164/6340630 OTS: OTTO DÖRNER GmbH & Co. KG







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