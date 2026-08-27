ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Nvidia auf 300 Dollar - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Nvidias Kursziel auf 300 Dollar
- Nvidia übertrifft Erwartungen für das Jahr 2027
- Goldman sieht Chancen für weitere Aktiengewinne
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia von 285 auf 300 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der KI-Konzern habe mit einem starken Ausblick auf das Jahr 2027 die bereits ambitionierten Markterwartungen klar getoppt, schrieb James Schneider in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht. Man habe die größten Optimisten bestätigt. Schneider sieht nun einen klareren Weg für eine Outperformance der Aktien in den kommenden Monaten./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 21:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,61 % und einem Kurs von 190,3 auf Tradegate (27. August 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,42 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,70 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +55,07 %/+106,76 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 300 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
"Heftig für den Aktienkurs" - such dir doch endlich ein neues Hobby, bei dem du glücklich werden kannst. hier kannst du es definitiv nicht. Und bevor du hier User weiter belügst: Du hast kein Geld mit deinen Shorts letztes und Anfang des Jahres verdient. Hab doch wenigstens die Cojones, dazu zu stehen.
Du vergleichst jetzt aber keinen Autohersteller mit Nvidia Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif und auch wenn nur aufs KGV bezogen: Der 6 Jahresschnitt liegt ja bei knapp 40 oder drüber, wir sind bei so 21 ca.
Wenn es irgendwann einen richtigen Knall am Markt gibt, dann meiner Meinung nach nicht wegen NVIDIA selbst. Dafür werden vermutlich andere Auslöser verantwortlich sein – Rezession, Liquiditätskrise, geopolitische Eskalation oder was auch immer. Natürlich würde dann auch der NVIDIA-Kurs ordentlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Aber genau dann wird es interessant: Ein Unternehmen mit extrem hoher Cash-Generierung könnte solche Phasen nutzen, um eigene Aktien massiv zurückzukaufen. Ich glaube kaum, dass Huang etwas dagegen hätte, wenn NVIDIA irgendwann einmal in der Lage wäre, in einer größeren Marktkorrektur beispielsweise 100 Mrd. USD oder mehr für Buybacks einzusetzen.
Und genau darin liegt für mich ein weiterer Unterschied zu vielen früheren Hype-Aktien: NVIDIA braucht nicht ständig neues Kapital vom Markt. Im Gegenteil – das Unternehmen produziert mittlerweile so viel Cash, dass es selbst bei deutlich geringerem Wachstum enorme finanzielle Möglichkeiten hätte.
Wie Nvidia seine eigenen Kunden mit Milliarden Dollars finanziert
www.bilanz.ch/unternehmen/nvidia-und-sk-group-gigantische-ki…