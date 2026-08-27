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    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax etwas flau - Tech-Zahlen, Jackson Hole

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Techzahlen stützen den Dax verhalten
    • Infineon und Aixtron profitieren vom KI-Boom
    • Bilfinger und Asta Energy legen deutlich zu
    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax etwas flau - Tech-Zahlen, Jackson Hole
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen von Unternehmen aus dem US-Technologiesektor stützen am Donnerstag den deutschen Aktienmarkt. Deutlicher Auftrieb war aber nicht zu spüren. Nvidia , Salesforce und Crowdstrike überraschten die Anleger positiv.

    Der Dax verbuchte im frühen Handel ein Plus von 0,09 Prozent auf 26.310 Punkte. Damit kam der deutsche Leitindex an sein Vortageshoch nicht heran. Die Handbremse sei noch angezogen, merkte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets an. Die Stimmung nach den Nvidia-Zahlen sei aber gut.

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    Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen legte am Donnerstagfrüh um 0,34 Prozent auf 32.631 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte knapp im Plus. In den Fokus rückt nun das Notenbanktreffen in Jackson Hole, dessen Höhepunkt die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh am Freitag sein wird.

    Die UBS hält an ihrer Überzeugung hinsichtlich des allgemeinen Wachstumstrends im KI-Bereich fest und ist der Ansicht, dass dieser weiterhin ein wesentlicher Treiber für den positiven Marktausblick ist.

    Die jüngsten Quartalsbilanzen der US-Chipkonzerne trieben am deutschen Aktienmarkt die Kurse von Halbleiterwerten und Profiteuren des KI-Booms an. Infineon und Aixtron verteuerten sich um 2,4 beziehungsweise 3,8 Prozent. Die Anteile von SAP grenzten ihr anfangs kräftiges Plus auf 0,9 Prozent ein nach schwachem Vortag.

    Die UBS stufte die Aktien von Bilfinger auf "Buy" hoch. Darauf reagierten die Titel des Industriedienstleisters mit einem Zuwachs von 3,3 Prozent. Nach dem zweiten Quartal seien die Erwartungen an die Marge gesunken und hätten das Enttäuschungsrisiko für das Gesamtjahr weitgehend eliminiert, hieß es. Der Auftragseingang habe positiv überrascht. Die Analysten sehen einen günstigen Einstiegszeitpunkt.

    Für die Anteile des SDax-Neulings Asta Energy ging es nach Halbjahreszahlen und Bestätigung des erst kürzlich angehobenen Ausblicks um rund 3 Prozent hoch. Die starke Nachfrage aus dem Energiesektor sorgt bei dem Kupferspezialisten für Auftrieb./ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,96 % und einem Kurs von 199,4 auf Tradegate (27. August 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,64 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 325,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +54,80 %/+106,40 % bedeutet.





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