JPMORGAN stuft NVIDIA CORP auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 280 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Vorgaben des KI-Konzerns für das Geschäftsjahr 2027/28 deuteten auf rapides Wachstum hin, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Gleichwohl sei dies wohl noch von Zurückhaltung des Unternehmens geprägt. Vorsichtigere Aussagen zu den Bruttomargen spiegelten die Kosteninflation bei Speicherchips wider./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:32 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,54 % und einem Kurs von 190,2EUR auf Tradegate (27. August 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 280
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 320
Kursziel alt: 280
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