Bitcoin vor 6,4-Milliarden-Dollar-Termin – drohen jetzt Kurssprünge?

Bitcoin notiert am Donnerstagvormittag bei 78.761 US-Dollar und damit 0,4 Prozent im Minus. Auf Wochensicht steht allerdings weiterhin ein kräftiger Gewinn von 12,75 Prozent zu Buche.

Bitcoin steht nach seiner jüngsten Rallye vor einem potenziell turbulenten Handelstag. Am Freitag um 10:00 Uhr MESZ laufen an der Kryptobörse Deribit insgesamt 81.700 Bitcoin-Optionskontrakte aus. Ihr Wert beläuft sich auf 6,44 Milliarden US-Dollar.

Milliarden-Verfall trifft auf Bitcoin-Rallye

Von den auslaufenden Kontrakten entfallen 44.639 auf Call-Optionen und 37.061 auf Put-Optionen. Daraus ergibt sich ein Put-Call-Verhältnis von 0,83. Die Positionierung weist damit insgesamt eine bullische Schlagseite auf.

Besonders wichtig werden zwei Kursmarken. Bei 75.000 US-Dollar liegt das größte offene Interesse auf der Call-Seite mit einem Wert von 236 Millionen US-Dollar. Dahinter folgt der Strike bei 80.000 US-Dollar mit 157 Millionen US-Dollar.

Gerade die 80.000-Dollar-Marke könnte damit kurzfristig zum Magneten für den Bitcoin-Kurs werden.

Rallye bringt Market Maker unter Zugzwang

Innerhalb einer Woche ist Bitcoin von knapp 62.000 auf zeitweise über 81.000 US-Dollar gestiegen. Durch diese Bewegung sind zahlreiche Call-Optionen mit Ausübungspreisen unterhalb von 80.000 US-Dollar ins Geld gelaufen.

Für Market Maker bedeutet das einen steigenden Absicherungsbedarf. Um ihre Risiken aus den Optionsgeschäften zu begrenzen, müssen sie ihre Positionen laufend an den Bitcoin-Kurs anpassen. Dadurch können zusätzliche Handelsorders entstehen.

Freitag könnte volatiler werden

Nahezu 20 Prozent des offenen Bitcoin-Optionsinteresses auf Deribit laufen damit aus. Gleichzeitig ist der Bitcoin-Volatilitätsindex DVOL innerhalb einer Woche um 30 Prozent gestiegen, während sich auch das Verhältnis zwischen Call- und Put-Volatilität gedreht habe. Der Freitag könnte deshalb mehr Handelsaktivität und größere Kursschwankungen bringen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 79.774USD auf CryptoCompare Index (27. August 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.





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