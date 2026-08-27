Noch mehr Liquidität
Bitcoin vor 6,4-Milliarden-Dollar-Termin – drohen jetzt Kurssprünge?
Am Freitag verfallen Bitcoin-Optionen im Wert von 6,4 Milliarden US-Dollar. Nach dem rasanten Anstieg könnte der Termin für zusätzliche Bewegung sorgen.
- Bitcoin-Optionen über 6,4 Milliarden verfallen
- Bullische Positionierung mit Put-Call-Verhältnis 0,83
- Verfall könnte Bitcoin-Volatilität deutlich erhöhen
- Report: KI braucht Strom
Bitcoin steht nach seiner jüngsten Rallye vor einem potenziell turbulenten Handelstag. Am Freitag um 10:00 Uhr MESZ laufen an der Kryptobörse Deribit insgesamt 81.700 Bitcoin-Optionskontrakte aus. Ihr Wert beläuft sich auf 6,44 Milliarden US-Dollar.
Bitcoin notiert am Donnerstagvormittag bei 78.761 US-Dollar und damit 0,4 Prozent im Minus. Auf Wochensicht steht allerdings weiterhin ein kräftiger Gewinn von 12,75 Prozent zu Buche.
Milliarden-Verfall trifft auf Bitcoin-Rallye
Von den auslaufenden Kontrakten entfallen 44.639 auf Call-Optionen und 37.061 auf Put-Optionen. Daraus ergibt sich ein Put-Call-Verhältnis von 0,83. Die Positionierung weist damit insgesamt eine bullische Schlagseite auf.
Besonders wichtig werden zwei Kursmarken. Bei 75.000 US-Dollar liegt das größte offene Interesse auf der Call-Seite mit einem Wert von 236 Millionen US-Dollar. Dahinter folgt der Strike bei 80.000 US-Dollar mit 157 Millionen US-Dollar.
Gerade die 80.000-Dollar-Marke könnte damit kurzfristig zum Magneten für den Bitcoin-Kurs werden.
Rallye bringt Market Maker unter Zugzwang
Innerhalb einer Woche ist Bitcoin von knapp 62.000 auf zeitweise über 81.000 US-Dollar gestiegen. Durch diese Bewegung sind zahlreiche Call-Optionen mit Ausübungspreisen unterhalb von 80.000 US-Dollar ins Geld gelaufen.
Für Market Maker bedeutet das einen steigenden Absicherungsbedarf. Um ihre Risiken aus den Optionsgeschäften zu begrenzen, müssen sie ihre Positionen laufend an den Bitcoin-Kurs anpassen. Dadurch können zusätzliche Handelsorders entstehen.
Freitag könnte volatiler werden
Nahezu 20 Prozent des offenen Bitcoin-Optionsinteresses auf Deribit laufen damit aus. Gleichzeitig ist der Bitcoin-Volatilitätsindex DVOL innerhalb einer Woche um 30 Prozent gestiegen, während sich auch das Verhältnis zwischen Call- und Put-Volatilität gedreht habe. Der Freitag könnte deshalb mehr Handelsaktivität und größere Kursschwankungen bringen.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion
Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 79.774USD auf CryptoCompare Index (27. August 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.