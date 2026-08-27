Rechenzentrum für 5,6 Milliarden Euro bei Rostock geplant
Für Sie zusammengefasst
- Schwarz-Gruppe investiert 5,6 Milliarden Euro
- Rechenzentrum entsteht in Dummerstorf bei Rostock
- Datacenter soll bis 2033 rund 240 Megawatt leisten
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ROSTOCK (dpa-AFX) - Die für ihre Handelsketten Lidl und Kaufland bekannte Schwarz-Gruppe will 5,6 Milliarden Euro in den Bau eines Rechenzentrums in Dummerstorf bei Rostock investieren. Geplant sei der Aufbau eines Datacenters mit einer Kapazität von 240 Megawatt bis 2033, teilte das Unternehmen mit./bal/DP/stw
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