Börsenstart Europa - 27.08. - TecDAX stark +0,89 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.690,92 PKT und steigt um +0,52 %. Top-Werte: SUESS MicroTec +6,70 %, AIXTRON +4,22 %, SILTRONIC AG +3,24 % Flop-Werte: Schaeffler -1,35 %, K+S -1,33 %, AUTO1 Group -1,24 %

Der DAX steht aktuell (09:59:24) bei 26.336,59 PKT und steigt um +0,16 %. Top-Werte: Siemens Energy +2,21 %, Infineon Technologies +1,56 %, Rheinmetall +1,53 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,04 %, Heidelberg Materials -1,50 %, Henkel VZ -1,39 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.046,78 PKT und gewinnt bisher +0,89 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +6,70 %, AIXTRON +4,22 %, SILTRONIC AG +3,24 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,04 %, TeamViewer -1,67 %, Qiagen -1,30 %

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Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:54) bei 6.474,63 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: Siemens Energy +2,21 %, Infineon Technologies +1,56 %, Rheinmetall +1,53 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,04 %, Vinci -1,75 %, Sanofi -1,34 %

Der AT 20 steht aktuell (09:59:35) bei 6.746,58 PKT und fällt um -0,15 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,49 %, EVN +1,40 %, voestalpine +0,59 %

Flop-Werte: PORR -8,81 %, STRABAG -1,64 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,39 %

Der CH 20 steht aktuell (09:59:56) bei 14.435,97 PKT und fällt um -0,63 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +1,22 %, Swiss Re +0,40 %, ABB +0,31 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -3,70 %, Givaudan -3,50 %, Nestle -1,84 %

Der FR 40 bewegt sich bei 8.436,71 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +2,64 %, Renault +2,33 %, LEGRAND +1,60 %

Flop-Werte: Eiffage -4,18 %, Pernod Ricard -3,63 %, ORANGE -2,11 %

Der SE 30 steht aktuell (09:52:26) bei 3.328,36 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,67 %, SSAB Registered (A) +0,65 %, SKF (B) +0,60 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,89 %, Essity Registered (B) -0,93 %, AstraZeneca -0,80 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.820,00 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +6,46 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,14 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,96 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,03 %, Coca-Cola HBC -0,55 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,04 %