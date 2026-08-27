Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 27.08. - TecDAX stark +0,89 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:24) bei 26.336,59 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,21 %, Infineon Technologies +1,56 %, Rheinmetall +1,53 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,04 %, Heidelberg Materials -1,50 %, Henkel VZ -1,39 %
Der MDAX bewegt sich bei 32.690,92 PKT und steigt um +0,52 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +6,70 %, AIXTRON +4,22 %, SILTRONIC AG +3,24 %
Flop-Werte: Schaeffler -1,35 %, K+S -1,33 %, AUTO1 Group -1,24 %
Der TecDAX steht bei 4.046,78 PKT und gewinnt bisher +0,89 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +6,70 %, AIXTRON +4,22 %, SILTRONIC AG +3,24 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,04 %, TeamViewer -1,67 %, Qiagen -1,30 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:54) bei 6.474,63 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Siemens Energy +2,21 %, Infineon Technologies +1,56 %, Rheinmetall +1,53 %
Flop-Werte: Deutsche Telekom -2,04 %, Vinci -1,75 %, Sanofi -1,34 %
Der AT 20 steht aktuell (09:59:35) bei 6.746,58 PKT und fällt um -0,15 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,49 %, EVN +1,40 %, voestalpine +0,59 %
Flop-Werte: PORR -8,81 %, STRABAG -1,64 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,39 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:56) bei 14.435,97 PKT und fällt um -0,63 %.
Top-Werte: Partners Group Holding +1,22 %, Swiss Re +0,40 %, ABB +0,31 %
Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -3,70 %, Givaudan -3,50 %, Nestle -1,84 %
Der FR 40 bewegt sich bei 8.436,71 PKT und fällt um -0,22 %.
Top-Werte: STMicroelectronics +2,64 %, Renault +2,33 %, LEGRAND +1,60 %
Flop-Werte: Eiffage -4,18 %, Pernod Ricard -3,63 %, ORANGE -2,11 %
Der SE 30 steht aktuell (09:52:26) bei 3.328,36 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +0,67 %, SSAB Registered (A) +0,65 %, SKF (B) +0,60 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,89 %, Essity Registered (B) -0,93 %, AstraZeneca -0,80 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.820,00 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +6,46 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,14 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,96 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,03 %, Coca-Cola HBC -0,55 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,04 %
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