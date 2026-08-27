Asklepios Delivers Resilient Operating Performance Despite Headwinds
In a challenging German hospital market, ASKLEPIOS delivered strong growth in patients, revenue and earnings in H1 2026, while confirming its outlook.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- ASKLEPIOS treated 2,086,056 patients in H1 2026, an 8.0% increase year on year.
- Inpatient cases rose by 4.5% to 412,964, while outpatient treatments increased by 8.9% to 1,673,092.
- Consolidated revenue grew 4.8% to EUR 3,297.8 million.
- EBITDA increased by 8.1% to EUR 323.4 million, raising the EBITDA margin to 9.8%; earnings after tax reached EUR 90.2 million.
- Germany’s hospital sector faces significant pressure from inflation, rising costs, healthcare reforms, hybrid DRGs and the shift toward outpatient care.
- ASKLEPIOS confirmed its 2026 forecast of moderate organic revenue growth and a slight improvement in key performance indicators.
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