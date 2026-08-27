ASKLEPIOS wächst operativ weiter – trotz anspruchsvollem Umfeld
ASKLEPIOS wächst trotz herausforderndem Marktumfeld deutlich: Mehr Patient:innen, steigende Umsätze und verbesserte Ertragskraft prägen das erste Halbjahr 2026.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Im ersten Halbjahr 2026 behandelte ASKLEPIOS insgesamt 2.086.056 Patient:innen – ein Anstieg von 8,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
- Die Zahl der stationären Patient:innen stieg um 4,5 % auf 412.964, während der ambulante Bereich um 8,9 % auf 1.673.092 Patient:innen wuchs.
- Der Konzernumsatz erhöhte sich um 4,8 % auf 3.297,8 Mio. Euro.
- Das EBITDA stieg um 8,1 % auf 323,4 Mio. Euro; die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 9,8 %. Das Konzernergebnis nach Steuern wuchs auf 90,2 Mio. Euro, bei einer unveränderten EAT-Marge von 2,7 %.
- Der deutsche Krankenhausmarkt bleibt durch Inflation, steigende Kosten, regulatorische Maßnahmen und die Krankenhausreform unter erheblichem Anpassungsdruck. Besonders Hybrid-DRGs und die zunehmende Ambulantisierung verändern die Versorgungs- und Vergütungsstrukturen.
- ASKLEPIOS bestätigt trotz der Unsicherheiten seine Prognose für 2026: moderates organisches Umsatzwachstum und eine leichte Verbesserung der wesentlichen Ergebniskennzahlen.
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.