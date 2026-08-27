🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    ASKLEPIOS wächst operativ weiter – trotz anspruchsvollem Umfeld

    ASKLEPIOS wächst trotz herausforderndem Marktumfeld deutlich: Mehr Patient:innen, steigende Umsätze und verbesserte Ertragskraft prägen das erste Halbjahr 2026.

    ASKLEPIOS wächst operativ weiter – trotz anspruchsvollem Umfeld
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Im ersten Halbjahr 2026 behandelte ASKLEPIOS insgesamt 2.086.056 Patient:innen – ein Anstieg von 8,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
    • Die Zahl der stationären Patient:innen stieg um 4,5 % auf 412.964, während der ambulante Bereich um 8,9 % auf 1.673.092 Patient:innen wuchs.
    • Der Konzernumsatz erhöhte sich um 4,8 % auf 3.297,8 Mio. Euro.
    • Das EBITDA stieg um 8,1 % auf 323,4 Mio. Euro; die EBITDA-Marge verbesserte sich auf 9,8 %. Das Konzernergebnis nach Steuern wuchs auf 90,2 Mio. Euro, bei einer unveränderten EAT-Marge von 2,7 %.
    • Der deutsche Krankenhausmarkt bleibt durch Inflation, steigende Kosten, regulatorische Maßnahmen und die Krankenhausreform unter erheblichem Anpassungsdruck. Besonders Hybrid-DRGs und die zunehmende Ambulantisierung verändern die Versorgungs- und Vergütungsstrukturen.
    • ASKLEPIOS bestätigt trotz der Unsicherheiten seine Prognose für 2026: moderates organisches Umsatzwachstum und eine leichte Verbesserung der wesentlichen Ergebniskennzahlen.



    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!




    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    ASKLEPIOS wächst operativ weiter – trotz anspruchsvollem Umfeld ASKLEPIOS wächst trotz herausforderndem Marktumfeld deutlich: Mehr Patient:innen, steigende Umsätze und verbesserte Ertragskraft prägen das erste Halbjahr 2026.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     