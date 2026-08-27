KULTURELLE IMPULSGEBER UND KULINARISCHE IKONEN BILDEN DIE INTERNATIONALE JURY FÜR DEN WETTBEWERB DER S.PELLEGRINO YOUNG CHEF ACADEMY 2026-27

MAILAND, 27. August 2026 /PRNewswire/ -- Die S.Pellegrino Young Chef Academy hat die sieben kulinarischen Visionäre bekannt gegeben, die beim großen Finale des Wettbewerbs der S.Pellegrino Young Chef Academy 2026–27 die Jury bilden werden.

Sieben internationale Vordenker der Gastronomie schließen sich zusammen, um die nächste Generation der Gastronomie zu fördern und eine Brücke zwischen Kulinarik, Kultur und Nachhaltigkeit zu bauen.

Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.multivu.com/s_pellegrino/9412851-en-cultural-disruptors-culinary-icons-unveiled-global-jury-young-chef-academy-competition-2026-27

Der Wettbewerb der S.Pellegrino Young Chef Academy hat das Ziel, vielversprechende junge Köchinnen und Köche zu entdecken, gezielt zu fördern und auf ihrem Weg zu begleiten – denn sie werden die Zukunft der Gastronomie maßgeblich mitgestalten. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die internationale Jury. Ihr gehören renommierte Köchinnen und Köche aus aller Welt an, die nicht nur durch ihre kulinarischen Leistungen überzeugen, sondern auch unterschiedliche Werte, Perspektiven und umfassende Erfahrung in der Förderung junger Talente einbringen.

Die internationale Jury wird die Finalistinnen und Finalisten nicht nur beurteilen, sondern sie zugleich als Mentoren, Talentscouts und Förderer begleiten. Angesichts des rasanten Wandels in der Branche werden diese sieben renommierten Persönlichkeiten in Mailand die vielversprechendsten Nachwuchstalente der Welt bewerten, die das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Maßgeblich sind dabei die drei zentralen Kriterien der Akademie: technisches Können, Kreativität und eine klar erkennbare persönliche Haltung. Die Jury möchte junge Köche entdecken, die die Gastronomie nicht nur als Kunstform verstehen, sondern auch als wirkungsvolles Mittel für sozialen Wandel, ökologische Verantwortung und den Erhalt kulinarischer Traditionen.

DIE INTERNATIONALE JURY: MENTOREN DER ZUKUNFT

Die sieben Jurymitglieder kommen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und vertreten jeweils eigene kulinarische Philosophien – doch eines verbindet sie: Sie alle sind überzeugt, dass die Zukunft der Gastronomie in den Händen von Köchinnen und Köchen liegt, die technische Exzellenz mit Kreativität, Verantwortungsbewusstsein und Zielstrebigkeit verbinden. Indem sie die Finalistinnen und Finalisten begleiten, beurteilen und fördern, unterstützen sie die Akademie maßgeblich dabei, jene Talente zu entdecken, die künftig Verantwortung in der Branche übernehmen können.