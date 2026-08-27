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    Probleme bei Gewerbeimmobilien

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    Helaba-Gewinn bricht ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Helabas Vorsteuergewinn sinkt auf 194 Millionen Euro
    • Gewerbeimmobilien belasten das Halbjahresergebnis
    • Helaba senkt Gewinnprognose auf rund 500 Millionen
    Probleme bei Gewerbeimmobilien - Helaba-Gewinn bricht ein
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gewinneinbruch für Deutschlands drittgrößte Landesbank Helaba im ersten Halbjahr: Belastungen im gewerblichen Immobiliengeschäft haben der Landesbank Hessen-Thüringen die Zwischenbilanz verhagelt. Der Vorsteuergewinn fiel mit 194 (Vorjahr: 458) Millionen Euro nicht einmal halb so hoch aus wie ein Jahr zuvor, auch der Überschuss schrumpfte um mehr als die Hälfte auf 148 (342) Millionen Euro.

    "Dieses Halbjahresergebnis entspricht nicht unseren Erwartungen", räumte Helaba-Chef Thomas Groß ein. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr schraubte der Vorstand nach unten: Statt zwischen 600 und 700 Millionen Euro Vorsteuerergebnis werden noch rund 500 Millionen Euro erwartet.

    Nach Ergebnissen auf Rekordniveau im Gesamtjahr 2026 hatte sich die Helaba auch wegen der unsicheren Weltlage auf einen Gewinnrückgang eingestellt, allerdings nicht in diesem Maße.

    Helaba legt mehr Geld für weitere Rückschläge zurück

    Das Halbjahresergebnis sei "deutlich geprägt von den Auswirkungen der anhaltenden geopolitischen Verwerfungen, dem damit einhergehenden Anstieg des Marktzinsniveaus und der weiterhin verhaltenen konjunkturellen Entwicklung in Deutschland", erklärte die Landesbank.

    Insbesondere das Geschäft mit Gewerbeimmobilien, in dem die Helaba stark engagiert ist, sei belastet. Weil wegen des Homeoffice-Trends weniger Büroflächen gebraucht werden, ist der Markt für solche Immobilien in vielen Ländern seit einiger Zeit unter Druck. Die Helaba erhöhte ihre Vorsorge für mögliche Kreditausfälle vor allem wegen der Probleme bei Gewerbeimmobilien im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025 um 53 Prozent auf 198 Millionen Euro./ben/DP/stk







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