Accenture setzt Milliarden auf KI – und der nächste Zukauf ist schon da

Accenture baut sein Geschäft mit künstlicher Intelligenz und mittelständischen Unternehmen weiter aus. Der IT- und Beratungskonzern hat eine Vereinbarung zur Übernahme des japanischen Technologiespezialisten Comware geschlossen. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Comware wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt mehr als 180 Fachkräfte, die nach Abschluss der Übernahme zu Accenture wechseln sollen. Das Unternehmen unterstützt vor allem mittelständische Kunden bei der Einführung, Entwicklung und dem Betrieb zentraler IT-Systeme. Einen Schwerpunkt bilden Lösungen des Softwarekonzerns SAP sowie Systeme für das Kundenmanagement von Salesforce. Besonders stark ist Comware bei Industrieunternehmen aus Bereichen wie Maschinenbau, Chemie und Lebensmittel.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dabei bringt Comware umfangreiche SAP-Erfahrung mit. Das Unternehmen arbeitet seit mehr als 25 Jahren mit SAP Japan zusammen und verfügte im April 2025 über insgesamt 260 SAP-Zertifizierungen. Für Accenture steht hinter dem Zukauf eine größere Strategie. Comware soll Teil von Accenture Edge werden. Die erst im Juni gegründete Sparte richtet sich an mittelständische Unternehmen mit Jahresumsätzen zwischen umgerechnet rund 257 Millionen und 2,57 Milliarden Euro. Accenture beziffert den adressierbaren Markt auf umgerechnet rund 206 Milliarden Euro und erwartet dort ein hohes einstelliges jährliches Wachstum. Edge soll Kunden unter anderem dabei helfen, bestehende IT-Systeme zu modernisieren und künstliche Intelligenz schneller in Geschäftsprozesse einzubauen.

Der Konzern baut die neue Einheit derzeit in hohem Tempo aus. Erst zwei Tage vor der Comware-Ankündigung hatte Accenture die Übernahme des niederländischen SAP-Spezialisten McCoy angekündigt. Dadurch sollen weitere mehr als 380 Fachkräfte zu Accenture Edge stoßen. Zusammen bringen die beiden angekündigten Deals damit mehr als 560 zusätzliche Spezialisten in das junge Geschäftsfeld. Die Einkaufstour passt zur aktuellen Strategie des Konzerns. Accenture plant im laufenden Geschäftsjahr inzwischen mit rund 7,7 Milliarden Euro Kapital für Übernahmen. Das Unternehmen will damit gezielt Bereiche erschließen, in denen KI zusätzliche Nachfrage auslöst.

Operativ wächst Accenture weiter, wenn auch nicht mehr mit früheren Raten. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um sechs Prozent auf umgerechnet rund 16,1 Milliarden Euro. Die Auftragseingänge lagen bei rund 16,6 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern ein Umsatzwachstum von drei bis vier Prozent in Lokalwährungen. Für Anleger ist die Comware-Übernahme damit weniger wegen ihrer unmittelbaren Größe interessant. Vielmehr zeigt sie, wie schnell Accenture versucht, sein Geschäftsmodell auf die nächste KI-Wachstumsphase auszurichten und neben Großkonzernen nun auch den milliardenschweren Mittelstandsmarkt systematischer zu erschließen.

Die Aktie von Accenture ist am Donnerstag (10:20 Uhr, MESZ) auf Tradegate 1,32 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 157,70 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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