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    KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die N-ERGIE ...

    Für Sie zusammengefasst
    • 150 Mio. Euro stärken Strom- und Fernwärmenetze
    • KfW-Programme 293 und 148 fördern die Energiewende
    • N-ERGIE modernisiert Netze für Versorgungssicherheit
    OTS - KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die N-ERGIE ...
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    KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die N-ERGIE in Nürnberg zur Verfügung
    Frankfurt am Main (ots) -

    - 150 Mio. EUR für Strom- und Fernwärmenetz 2026/2027
    - Einsatz von KfW-Programmen 293 und 148 zur Unterstützung der Energiewende in Deutschland
    - Stärkung kommunaler Energieinfrastruktur und Versorgungssicherheit in der Metropolregion Nürnberg

    Die KfW IPEX-Bank stellt ihrem Kunden N-ERGIE Aktiengesellschaft als durchleitende Bank ein Förderdarlehen der KfW in Höhe von 150 Mio. EUR zur Verfügung. Finanziert werden Investitionen in das Stromverteilnetz und das Fernwärmenetz für die Jahre 2026 und 2027 - darunter Netzausbau, Netzerneuerungen und Umspannwerke im Großraum Nürnberg und weiten Teilen Mittelfrankens.

    Die Mittel werden über die KfW-Programme 293 "Klimaschutzoffensive für Unternehmen" sowie 148 "Investitionskredit kommunale und soziale Unternehmen" bereitgestellt. Die aktuelle Finanzierung erfolgt als bilaterale Einzelfinanzierung zwischen der KfW IPEX-Bank und der N-ERGIE.

    Die Finanzierung zahlt direkt auf die regionale Energiewende ein. Die Investitionen fließen vor allem in die Modernisierung und Verstärkung der Netze, um mehr erneuerbare Energie aufzunehmen und die Elektrifizierung von Wärme und Verkehr zu unterstützen - etwa durch den Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität und Wärmepumpen.

    "Wir unterstützen die N-ERGIE dabei, Strom- und Fernwärmenetze gezielt für die Anforderungen der Energie- und Wärmewende auszubauen", sagt Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Damit stärken wir kommunale Infrastruktur, fördern eine klimafreundliche Energieversorgung in Deutschland und leisten einen Beitrag zur Investitionskraft eines wichtigen Stadtwerkeverbunds."

    Hintergrund N-ERGIE

    Die N-ERGIE ist der kommunale Energie- und Wasserversorger der Stadt Nürnberg. Über ihre Tochter N-ERGIE Netz GmbH versorgt sie große Teile Mittelfrankens mit Strom und Gas sowie die Stadt Nürnberg zusätzlich mit Trinkwasser und Fernwärme.

    "Für unser Investitionsprogramm sind verlässliche, langfristige Finanzierungen entscheidend", erklärt Maik Render, Vorstandssprecher der N-ERGIE Aktiengesellschaft. "Die Zusammenarbeit mit der KfW IPEX-Bank im Rahmen der KfW-Programme gibt uns die finanzielle Kraft, unsere Netze konsequent zu modernisieren und die Energieversorgung in Nürnberg und der Region nachhaltig weiterzuentwickeln."

    Über die KfW IPEX-Bank

    Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten.

    Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.

    Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

    Pressekontakt:

    Birte Kock
    Corporate Communications
    KfW IPEX-Bank GmbH
    Palmengartenstraße 5-9
    60325 Frankfurt am Main
    T: +49 69 7431 59638
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6340684 OTS: KfW IPEX-Bank







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