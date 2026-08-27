Möglicher Anschlag auf Drohnenfabrik - Festnahme in Hamburg

HAMBURG/BRATISLAVA (dpa-AFX) - Bei dem in Deutschland im Zusammenhang mit einem möglichen Brandanschlag auf eine Drohnenfabrik in der Slowakei festgenommenen Mann handelt es sich um einen 26-jährigen Letten. "Der ihn betreffende europäische Haftbefehl eines slowakischen Gerichts wurde vorgestern in Hamburg vollstreckt", teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag auf Nachfrage mit. Details zu Ort und Zeitpunkt der Festnahme nannte die Behörde nicht. Auch zum Inhalt des europäischen Haftbefehls äußerte sie sich nicht. Der Mann befinde sich aktuell in Festhaltehaft.

Die Generalstaatsanwaltschaft will nach eigenen Angaben beim Hanseatischen Oberlandesgericht einen Antrag auf Erlass eines Auslieferungshaftbefehls stellen. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet.