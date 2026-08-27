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    Möglicher Anschlag auf Drohnenfabrik - Festnahme in Hamburg

    Für Sie zusammengefasst
    • 26-jähriger Lette in Hamburg festgenommen
    • Europäischer Haftbefehl in Hamburg vollstreckt
    • Slowakei vereitelt geplanten Brandanschlag auf Drohnenfabrik
    Möglicher Anschlag auf Drohnenfabrik - Festnahme in Hamburg
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HAMBURG/BRATISLAVA (dpa-AFX) - Bei dem in Deutschland im Zusammenhang mit einem möglichen Brandanschlag auf eine Drohnenfabrik in der Slowakei festgenommenen Mann handelt es sich um einen 26-jährigen Letten. "Der ihn betreffende europäische Haftbefehl eines slowakischen Gerichts wurde vorgestern in Hamburg vollstreckt", teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag auf Nachfrage mit. Details zu Ort und Zeitpunkt der Festnahme nannte die Behörde nicht. Auch zum Inhalt des europäischen Haftbefehls äußerte sie sich nicht. Der Mann befinde sich aktuell in Festhaltehaft.

    Die Generalstaatsanwaltschaft will nach eigenen Angaben beim Hanseatischen Oberlandesgericht einen Antrag auf Erlass eines Auslieferungshaftbefehls stellen. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet.

    Am Dienstag hatten die Behörden in der Slowakei auf Facebook über den möglichen Brandanschlag informiert. Ziel der vereitelten Pläne war demnach ein Produktionswerk für unbemannte Flugobjekte im Osten des EU- und Nato-Mitgliedstaats. Zu den Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt, auch nicht dazu, ob in dem Werk Drohnen für die von Russland angegriffene Ukraine gefertigt werden.

    Zwei Beschuldigte seien in der Slowakei festgenommen worden, ein dritter auf der Grundlage eines europäischen Haftbefehls in Deutschland, hieß es. Den Männern drohe eine Anklage wegen Gefährdung der Allgemeinheit. Die drei Beschuldigten sollen im Auftrag von Dritten gehandelt haben. Nähere Angaben dazu machten die Behörden zunächst nicht./gyd/DP/stw







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