Merz wird nach Landtagswahlen Kanzler bleiben

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzleramtschefin Nina Warken hat sich überzeugt gezeigt, dass Bundeskanzler Friedrich Merz nach den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin im Amt bleiben wird. "Friedrich Merz wird danach Kanzler bleiben", sagte die CDU-Politikerin in der Sendung "Frühstart" von RTL und n-tv.

Deutschland brauche eine handlungsfähige Koalition. "Wir brauchen eine Bundesregierung, die stabil miteinander arbeitet, die das Land voranbringt und die die Reformen jetzt auch gemeinsam angeht. Das ist wichtig, und das wollen wir tun - nach den Landtagswahlen genauso."