Diese Aktie explodiert 35 % – eine Zoll-Rückzahlung rasiert die Erwartungen

Der Gewinn erreichte 4,17 US-Dollar je Aktie. Darin steckten rund 1,75 US-Dollar aus den Zollrückerstattungen. Ohne diesen Effekt hätte Abercrombie 2,42 US-Dollar verdient – noch immer deutlich mehr als die von Analysten erwarteten 1,96 US-Dollar. Gleichzeitig stieg der Umsatz um fünf Prozent auf den Rekordwert von 1,27 Milliarden US-Dollar und damit das 15. Quartal in Folge.

Die Aktie von Abercrombie & Fitch ist nach starken Quartalszahlen um mehr als 35 Prozent nach oben geschossen und hat den höchsten Stand seit rund anderthalb Jahren erreicht. Der größte Treiber ist ungewöhnlich: Zollrückerstattungen von rund 100 Millionen US-Dollar (etwa 86 Millionen Euro) halfen, das Betriebsergebnis im zweiten Quartal auf 253 Millionen US-Dollar zu steigern. Doch auch ohne diesen Sondereffekt lagen die Ergebnisse klar über den Erwartungen.

Die Rückzahlungen gehen auf die von Donald Trump verhängten "Liberation Day"-Zölle zurück. Nachdem der Oberste Gerichtshof diese Anfang des Jahres für unzulässig erklärt hatte, entschied ein US-Handelsgericht, dass mehrere Unternehmen Anspruch auf Erstattungen haben. Abercrombie hatte im vergangenen Jahr noch rund 90 Millionen US-Dollar an Zollkosten verbucht. Für das dritte Quartal erwartet der Konzern weitere Rückerstattungen von rund 20 Millionen US-Dollar.

Das Management nutzt den Rückenwind für eine deutlich höhere Prognose. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Abercrombie nun einen Gewinn von 13,10 bis 13,60 US-Dollar je Aktie, nachdem zuvor 10,20 bis 11 US-Dollar angepeilt worden waren. Die Prognose für die operative Marge steigt auf 14,5 bis 15 Prozent. Gleichzeitig wurde das geplante Aktienrückkaufvolumen von 450 Millionen auf mindestens 500 Millionen US-Dollar erhöht.

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Für Anleger ist entscheidend, dass die Rallye nicht nur auf der Zollerstattung basiert. CEO Fran Horowitz erklärte in der Telefonkonferenz, Abercrombie habe seine Prognosen bei operativer Marge und Gewinn je Aktie um mehr als den Betrag des Zollvorteils übertroffen. Auch die Umsätze zu regulären Preisen entwickelten sich besser, ein Signal dafür, dass Kunden weniger stark mit Rabatten gelockt werden müssen.

Jefferies reagierte bereits und hob das Kursziel von 135 auf 175 US-Dollar an. Analyst Corey Tarlowe sieht damit noch rund 19 Prozent Aufwärtspotenzial und verweist auf bessere Verkaufstrends, stärkere Vollpreisumsätze und zusätzliche Wachstumschancen. Nach einem Kurssprung von mehr als 35 Prozent stellt sich damit eine seltene Frage: War der Sprung zu viel auf einmal – oder beginnt der Markt gerade erst, Abercrombies neue Ertragskraft einzupreisen?

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Abercrombie & Fitch Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 126,5EUR auf Tradegate (27. August 2026, 08:53 Uhr) gehandelt.





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