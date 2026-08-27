UBS stuft Delivery Hero auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Geschäftszahlen des Essenslieferanten wertete Jo Barnet-Lamb in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag als stark. So liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um rund acht Prozent über der Konsensschätzung. Das Segment Dmart für den schnellen Einkauf habe die höchste Wachstumsrate seit mehr als drei Jahren aufgewiesen. Mit Blick auf Asien hätten sich die Umsätze in Südkorea verbessert./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 37,16EUR auf Tradegate (27. August 2026, 10:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41,50

Kursziel alt: 41,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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