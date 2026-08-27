Die Zahlen von Nvidia werden heute die Aktienmärkte dominieren - und diese Zahlen sind "süßes Gift" für die Hyperscaler-Aktien! Denn laut Nvidia werden die Investitionen der Hyperscaler noch stärker steigen als erwartet - schön für Nvidia und andere Chip-Arbeitsspeicher-Aktien (also die Scheck-Empfänger), aber eben schlecht für die Scheck-Aussteller (Google, Microsoft und Co). Die vorbörslichen Kurse zeigen genau diese Tendenz an. Nvidia jedenfalls wird immer mehr zum ultimativen Kreditgeber der KI-Investitions-Blase schlechthin - und damit steigen die Risiken immer weiter. Denn dieses Muster haben wir schon in der Dotcom-Blase gesehen (damals Lucent Technologies)..

Hinweis aus Video: https://www.investing-referral.com/fugi/

InvestingPro Aktienanalysen, Profi-KI-Tools: 55%-Rabatt +15% Fugi-Code

(Werbung)

Das Video "Nvidia: Das süße Gift für Hyperscaler-Aktien - was jetzt passieren dürfte! " sehen Sie hier..