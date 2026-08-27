Nvidia: Warum die Analysten jetzt bullish sind

Besonders bemerkenswert war aber der Ausblick des Unternehmens. Für das Geschäftsjahr 2028 erwartet Nvidia eine Umsatzsteigerung von 70 Prozent. Wenn die Margen dabei stabil bleiben, dann ist der Halbleiter-Entwickler 2028 mit einem KGV von rund 18 bewertet.

Nvidia legte in der Nacht zu Donnerstag wieder Zahlen vor, die es in sich hatten: Mit 96 Milliarden US-Dollar Umsatz überbot der Chip-Designer sogar noch die Erwartungen der Analysten, die mit durchschnittlich 92 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten . Die Anteilsscheine verteuerten sich im frühen Handel am Donnerstag um rund 7 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wegen dieses optimistischen Ausblicks haben die Wall-Street- Banken jetzt das Unternehmen neu bewertet und ihre Kursziele für die Aktie nach oben korrigiert.

Die größte US-Bank JPMorgan hat ihr Kursziel für Nvidia nach den Quartalszahlen von 280 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf Overweight belassen. Damit sieht sie ein Kurspotenzial von rund 41 Prozent.

Die Vorgaben des KI-Konzerns für das Geschäftsjahr 2027/28 deuteten auf rapides Wachstum hin, schreibt Harlan Sur am Donnerstag.

Jefferies bleibt knapp darunter, indem es das Kursziel für die Nvidia-Aktie auf 300 US-Dollar setzt und das Rating auf Buy belässt. Damit billigen die Analysten um Blayne Curtis dem Papier ein Potenzial von rund 32 Prozent zu.

Die Nvidia-Guidance für 2027/28 sei deutlich mehr als die Markterwartung, wobei die Prognose des Unternehmens sogar noch zurückhaltend sei, schreibt er am Donnerstag.

Das US-Analysehaus Bernstein Research bietet derzeit das höchte Kursziel. Sie haben das Kursziel für Nvidia von 315 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 70 Prozent.

Der Titan habe sich in Erinnerung gebracht, schreibt Stacy Rasgon am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Er findet auch die deutlich optimistischeren Wachstumsziele für das Geschäftsjahr 2028 besonders bemerkenswert.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,24 % und einem Kurs von 193,2EUR auf Tradegate (27. August 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.

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