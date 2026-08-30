🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProcter & Gamble AktievorwärtsNachrichten zu Procter & Gamble

    Griff ins Klo

    197 Aufrufe 197 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zollstreit zeigt US-Abhängigkeit von kanadischem Klopapier

    Washington betont, "nichts" aus Kanada zu brauchen. Doch ausgerechnet beim Klopapier zeigt sich, wie tief beide Volkswirtschaften miteinander verflochten sind.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kanada liefert fast zwei Drittel des US-Klopapiers
    • Zölle verteuern Papier, Rohstoffe und Lieferketten
    • Abhängigkeiten reichen von Dünger bis zur Energie
    • Report: KI braucht Strom
    Griff ins Klo - Zollstreit zeigt US-Abhängigkeit von kanadischem Klopapier
    Foto: wO-Dall*e

    US-Präsident Donald Trump hat seine Haltung gegenüber Kanada mehrfach auf eine einfache Formel gebracht: Die Vereinigten Staaten bräuchten nichts, was ihr nördlicher Nachbar zu bieten habe. Kanada dagegen sei auf den Zugang zum riesigen US-Markt angewiesen. Der eskalierende Zollstreit soll diese vermeintliche Überlegenheit in politische Zugeständnisse verwandeln.

    Ausgerechnet ein alltägliches Produkt zeigt nun, warum diese Rechnung so einfach nicht funktioniert: Toilettenpapier. Rund 328 Millionen US-Dollar an Klopapier importierten die Vereinigten Staaten 2024 aus Kanada. Gemessen am Wert kamen damit fast zwei Drittel der gesamten amerikanischen Klopapierimporte aus dem Nachbarland. Kanada ist mit weitem Abstand der wichtigste ausländische Lieferant.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Costco Wholesale!
    Long
    881,38€
    Basispreis
    5,80
    Ask
    × 14,08
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.013,25€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Markt ist riesig. Auf die USA entfallen mehr als 20 Prozent des weltweiten Tissue-Verbrauchs (Toiletten-, Küchen- und Taschentücher), obwohl dort nur 4 Prozent der Weltbevölkerung leben. Der durchschnittliche Amerikaner verbraucht 141 Rollen Toilettenpapier pro Jahr und liegt damit weltweit auf Platz 1, knapp vor den Deutschen, die im Durchschnitt jeweils 134 Rollen pro Jahr verbrauchen, zeigen Statista-Daten.

    Hinzu kommt, dass selbst Toilettenpapier, das in den USA hergestellt wird, nicht zwangsläufig eine rein amerikanische Lieferkette besitzt. Für Papier und Zellstoff ist die US-Industrie eng mit dem rohstoffreichen Kanada verflochten. Kanadisches Holz und Zellstoff fließen seit Jahrzehnten in die nordamerikanische Papierproduktion. Unternehmen können diese Lieferketten nicht über Nacht durch heimische Anbieter ersetzen.

    Doch diese Zusammenarbeit gerät nun unter Druck. Nach dem Scheitern der jüngsten Handelsgespräche hat Washington die Zölle auf zahlreiche kanadische Produkte drastisch erhöht. Ottawa will seinerseits ab dem 8. September mit Gegenzöllen reagieren. Papierprodukte gehören zu den besonders betroffenen Waren.

    Eine unmittelbare Klopapierknappheit wie zu Beginn der Corona-Pandemie bedeutet das noch nicht. Die USA besitzen selbst eine große Papierindustrie. Doch höhere Kosten bei importierten Fertigwaren, Vorprodukten und Rohstoffen stellen Hersteller und Händler vor die Wahl, ob sie entweder geringere Margen akzeptieren oder die höheren Kosten an ihre Kunden weitergeben. US-Einzelhändler wie Costco beziehen einen Großteil ihrer Papierprodukte aus dem Nachbarland. Procter & Gamble, der Anbieter der beliebtesten US-Toilettenpapiermarke Charmin, hatte bereits 2025 angekündigt, wegen zusätzlicher Zollkosten die Preise bei etwa einem Viertel seiner Produkte anheben zu müssen und bezifferte die damalige Belastung auf rund eine Milliarde US-Dollar pro Jahr.

    Die USA sind wirtschaftlich mächtiger und Kanada ist wesentlich stärker vom US-Markt abhängig. Doch weniger abhängig zu sein bedeutet nicht, völlig unabhängig zu sein. Das zeigt sich weit über die Papierindustrie hinaus. Amerikanische Landwirte beziehen fast 80 Prozent des von ihnen benötigten Kali-Düngers aus Kanada. Kali ist für wichtige Nutzpflanzen wie Mais, Soja und Weizen unverzichtbar. Außerdem beziehen mehrere US-Bundesstaaten entlang der kanadischen Grenze Elektrizität aus kanadischer Wasserkraft. Im Mittleren Westen wiederum sind zahlreiche Raffinerien technisch auf schweres kanadisches Rohöl ausgerichtet. Einen solchen Rohstoffstrom kann man nicht einfach durch irgendein anderes Öl ersetzen, ohne zusätzliche Kosten und Anpassungen in Kauf zu nehmen.

    Auch bei Autos und Autoteilen, Aluminium, Holz und zahlreichen Papierprodukten verlaufen Lieferketten mehrfach über die Grenze. Komponenten können während des Produktionsprozesses zwischen beiden Ländern hin- und hertransportiert werden, bevor das fertige Produkt beim Verbraucher landet. Über Jahrzehnte haben die USA und Kanada ihre Volkswirtschaften immer enger miteinander verflochten. Unternehmen investierten unter der Annahme, dass Waren, Rohstoffe und Komponenten weitgehend ungehindert über die Grenze gelangen können.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Zölle treffen deshalb nicht ausschließlich den ausländischen Hersteller. Amerikanische Importeure müssen die zusätzlichen Abgaben zunächst bezahlen. Finden sie keinen vergleichbaren Anbieter im eigenen Land, bleibt ihnen häufig nur, weiter zu importieren und die Kosten selbst zu tragen. Beim Toilettenpapier könnte sich das schon bald im Supermarktregal zeigen.

    Die USA können ohne Kanada existieren. Doch zu welchem Preis? Bislang haben die Engpässe und höheren Preise als Folge der Zollpolitik eher einzelne Branchen oder Personengruppen getroffen: Die Farmer, deren Düngemittelpreise steigen, die Grenzregionen, die nur noch teureren Strom erhalten oder die auf Schweröl spezialisierten Raffinerien. Bei Toilettenpapier aber geht es um ein Produkt, das alle US-Bürger benötigen und bei dem höhere Preise in jedem Haushalt ankommen. Die Konsequenzen der amerikanischen Zollpolitik lassen sich nicht einfach wegwischen.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI braucht Strom
    – 5 Aktien für den Energie-Boom!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Griff ins Klo Zollstreit zeigt US-Abhängigkeit von kanadischem Klopapier Washington betont, "nichts" aus Kanada zu brauchen. Doch ausgerechnet beim Klopapier zeigt sich, wie tief beide Volkswirtschaften miteinander verflochten sind.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     