Besonders beachtet!
Siemens Energy Aktie steigt um +3,12 % - 27.08.2026
Am 27.08.2026 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um +3,12 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.
Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.
Siemens Energy aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.08.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Siemens Energy. Sie steigt um +3,12 % auf 156,65€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Siemens Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,82 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 156,65€, mit einem Plus von +3,12 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten Verluste von -16,72 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um +2,16 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,82 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +26,12 % gewonnen.
Während Siemens Energy heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,09 %.
Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,16 %
|1 Monat
|+0,82 %
|3 Monate
|-16,72 %
|1 Jahr
|+60,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die geplante Ausgliederung der Sparte „Transformation of Industry“. Sie wird teils als strategisch sinnvoll bewertet, weil Siemens Energy sich auf das profitable Netz- und Turbinengeschäft mit Impulsen durch KI und Rechenzentren konzentrieren könnte. Andere sehen den Verlust des stabilen Kerngeschäfts kritisch. Trotz positiver Kaufempfehlungen zeigt der Aktienkurs bislang wenig Reaktion; auch Nvidia-Zahlen und deren mögliche Einpreisung werden diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Zur Siemens Energy Diskussion
Informationen zur Siemens Energy Aktie
Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,74 Mrd.EUR € wert.
Börsenstart Europa - 27.08. - TecDAX stark +0,89 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Moderat aufwärts vor Jackson Hole - Nvidia überzeugt
Vor dem Beginn des Notenbanktreffens in Jackson Hole reagieren die Anleger am Donnerstag zunächst mit Freude auf die Quartalszahlen von Nvidia . Halbleiterwerte steigen vorbörslich. Auch der Dax dürfte höher starten. So signalisierte der X-Dax …
Weltweiter Netzausbau beschert Asta Energy starkes Halbjahr
Die starke Nachfrage aus dem Energiesektor sorgt beim Kupferspezialisten Asta Energy deutlich für Auftrieb. So kletterte der Umsatz im ersten Halbjahr um gut ein Fünftel auf knapp 436 Millionen Euro, wie der SDax-Neuling am Donnerstag im …
Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?
Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.