Novo Nordisk wird auf Sell abgestuft – und die Zweifel reichen bis 2027

Analyst Emmanuel Papadakis begründet die Verkaufsempfehlung mit den durchwachsenen Zahlen vom Monatsanfang und einer weiterhin hohen Unsicherheit. Nach Gesprächen mit Investoren bleibe vor allem offen, wie schnell Novo Nordisk wieder auf einen überzeugenden Wachstumspfad zurückkehren könne. Die Deutsche Bank senkte deshalb auch ihre mittelfristigen Umsatzprognosen. Zu den Belastungsfaktoren zählen begrenzte Effekte durch Medicare, Zweifel an einer Rückkehr zu stärkerem Wachstum im Jahr 2027 und längerfristige Herausforderungen für das Geschäft.

Die Deutsche Bank zieht bei Novo Nordisk die Reißleine: Die Analysten haben die Aktie von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 290 auf 265 dänische Kronen gesenkt, umgerechnet rund 35,45 Euro. Die Aktie reagiert am Donnerstag mit einem Minus von bis zu 2,9 Prozent. Damit liegt das neue Kursziel deutlich unter dem aktuellen Börsenkurs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ein wichtiger Termin rückt damit näher: Am 21. September steht bei Novo Nordisk ein Kapitalmarkttag an. Dort dürfte der Konzern versuchen, Investoren bei Wachstum, Produktpipeline und Strategie mehr Klarheit zu geben.

Gleichzeitig kommt aus China eine Nachricht, die langfristig genau dieses Wachstum stützen könnte. Wie Reuters berichtet, hat Chinas Arzneimittelbehörde NMPA den Zulassungsantrag für die orale Version von Wegovy offiziell angenommen. Das bedeutet noch keine Genehmigung, sondern lediglich, dass der Antrag vollständig ist und nun in das formelle Prüfverfahren geht.

Novo will mit der einmal täglich einzunehmenden Semaglutid-Tablette im zweitgrößten Pharmamarkt der Welt zu Eli Lilly aufschließen. Der Konkurrent hatte seinen Antrag für die Abnehmpille Orforglipron bereits Ende 2025 eingereicht und könnte nach Angaben eines Managers noch in diesem Jahr in China starten.

Der Markt ist riesig: Bis 2030 könnten in China mehr als 65 Prozent der Bevölkerung übergewichtig oder fettleibig sein. JPMorgan schätzt, dass der Umsatz mit GLP-1-Therapien zur Gewichtskontrolle in den kommenden fünf bis sieben Jahren auf 30 Milliarden Yuan steigen könnte – nach derzeit drei bis vier Milliarden Yuan.

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Damit prallen bei Novo Nordisk gerade zwei Signale aufeinander: Die Deutsche Bank warnt vor schwächerem Wachstum und stuft die Aktie auf "Sell" ab. Gleichzeitig öffnet sich in China möglicherweise einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für die Wegovy-Pille. Genau dieser Gegensatz macht den Kapitalmarkttag im September für Anleger noch wichtiger.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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