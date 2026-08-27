Enbridge-Aktie: Intakter Aufwärtstrend, aktuelle Phase der Konsolidierung

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 43,21 Euro (26. August 2026). Damit notiert Enbridge deutlich über dem Drei-Jahres-Tief von 29,68 Euro und zugleich spürbar unter dem Rekordstand von 50,02 Euro. Rechnerisch befindet sich der Kurs rund zwei Drittel der gesamten Drei-Jahres-Spanne vom Tief nach oben, was auf eine gefestigte, aber konsolidierende Phase innerhalb eines intakten mittelfristigen Aufwärtstrends hindeutet. Die jüngste Bewegung von Niveaus um 48 bis 50 Euro zurück in den Bereich um 43 Euro ist als gesunde Korrektur nach einer starken Rallye zu interpretieren.

Über den betrachteten Zeitraum zeigt die Enbridge-Aktie eine klare Bodenbildung mit anschließender Trendwende nach oben. Nach einem Tiefpunkt bei 29,68 Euro Ende Oktober 2023 arbeitete sich der Kurs zunächst in einem breiten Seitwärtsband zwischen rund 30 und 35 Euro nach oben. Ab Mitte 2024 setzte sich zunehmend ein Aufwärtstrend durch, der in mehreren Wellen bis zum markanten Drei-Jahres-Hoch bei 50,02 Euro am 22. Mai 2026 führte. Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie auf erhöhtem Niveau, ohne den übergeordneten Aufwärtstrend bislang grundsätzlich zu brechen.

200-Tage-Linie: Leichte Schwäche in einem intakten Aufwärtstrend

Die 200-Tage-Linie, berechnet aus den letzten 200 Schlusskursen, verläuft aktuell grob im Bereich von etwa 44,00 Euro. Damit handelt die Enbridge-Aktie mit 43,21 Euro rund 0,79 Euro beziehungsweise etwa 1,8 Prozent unter diesem langfristigen Durchschnitt. Technisch signalisiert das eine kurzfristige Schwächephase innerhalb eines übergeordneten Aufwärtstrends. Solange der Kurs in der Nähe der 200-Tage-Linie bleibt und diese nicht deutlich nach unten dreht, überwiegt das Bild einer Konsolidierung statt eines voll ausgeprägten Trendwechsels.

Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Marken im Blick

Auf der Unterseite sticht vor allem die breite Unterstützungszone um 40,00 bis 40,50 Euro hervor. In diesem Bereich drehte die Aktie mehrfach nach oben, insbesondere Ende 2025 und im Verlauf des Jahres 2026, womit hier eine technisch bedeutsame Auffanglinie entstanden ist. Eine weitere, nähere Unterstützung lässt sich im Bereich von etwa 42,00 bis 42,50 Euro ausmachen, wo der Kurs im Sommer 2026 wiederholt Stabilisierungstendenzen zeigte. Auf der Oberseite verläuft ein markanter Widerstandsbereich zwischen 48,50 und 49,50 Euro, der durch mehrere Hochpunkte im Juni und Juli 2026 definiert wird. Darüber bildet das Drei-Jahres-Hoch bei 50,02 Euro die zentrale Barriere. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke würde den langfristigen Aufwärtstrend technisch bestätigen und neues Potenzial nach oben eröffnen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Enbridge Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.