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    Land prüft Einstieg bei VW Osnabrück

    Für Sie zusammengefasst
    • Niedersachsen prüft Einstieg beim VW-Werk Osnabrück
    • Werk sucht ab 2027 Nutzung für 2.000 Beschäftigte
    • Übernahme könnte Standort und Arbeitsplätze sichern
    Land prüft Einstieg bei VW Osnabrück
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    HANNOVER/OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Das Land Niedersachsen prüft einen Einstieg beim bisherigen Volkswagen-Werk Osnabrück. Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) sagte: "Wir prüfen derzeit, ob und in welcher Form eine Beteiligung an einer möglichen industriellen Zukunftslösung für den Standort Osnabrück in Betracht kommen kann." Zuvor hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet.

    "Der Erhalt und die Sicherung von Standort, Beschäftigung und Wertschöpfung am Standort Osnabrück haben für die Landesregierung höchste Priorität, daran arbeiten wir gemeinsam hart", sagte der Ministerpräsident.

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    Volkswagen sucht nach einer neuen Verwendung für das Werk mit rund 2.000 Beschäftigten, wenn dort 2027 die Pkw-Fertigung ausläuft. Nach früheren Angaben verhandelt der Konzern vor allem mit Rüstungsunternehmen über eine künftige Nutzung. Eine Entscheidung soll bis Ende des Jahres fallen.

    Kaufen und vermieten?

    Denkbar ist laut dem Bericht der Zeitung eine Übernahme des Werkes durch das Land Niedersachsen, möglicherweise zusammen mit dem Bund und einer weiteren Beteiligung von Volkswagen. Im Raum steht demnach ein Investment von mindestens 200 Millionen Euro. Der Standort könnte dann vermietet und zahlreiche Arbeitsplätze könnten gerettet werden.

    Lies, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, hatte in der Vergangenheit gesagt: "Meine Vorstellung ist nicht, dass Volkswagen den Standort abgibt und andere sich darum kümmern, sondern dass gemeinsam mit neuen Partnern tragfähige Perspektiven entwickelt werden." Das Land Niedersachsen hält 20 Prozent der Stimmrechte im VW-Konzern.

    Ein Sprecher des Ministerpräsidenten sagte: "Die konkreten Strukturen einer solchen Beteiligung sind derzeit noch Gegenstand laufender Prüfungen und Gespräche". Und weiter: "Insofern können wir zum jetzigen Zeitpunkt weder einer konkreten Beteiligungshöhe noch einem bestimmten Beteiligungsmodell vorgreifen."

    Volkswagen will weiter sparen

    Bei Volkswagen wird derzeit über weitere Sparmaßnahmen debattiert. Aktuell läuft eine Reihe von Betriebsversammlungen mit Konzernchef Oliver Blume. Im Raum steht der Abbau weiterer zehntausender Stellen. Die VW-Werke Emden, Hannover und Zwickau sowie das Audi-Werk Neckarsulm stehen auf der Kippe. Für sie gibt es laut Blume noch keine "keine wettbewerbsfähige Belegung für die 2030er-Jahre"./xma/DP/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 72,34 auf Tradegate (27. August 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,75 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,04 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 121,00EUR was eine Bandbreite von +9,59 %/+65,75 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kurs- und Geschäftsperspektive der VW-Vorzugsaktie. Diskutiert werden notwendige Konzernumbauten, mögliche Werksschließungen und der Verkauf konzernfremder Aktivitäten zur Finanzierung der Restrukturierung. Der zunehmende Wettbewerbsdruck durch chinesische Hersteller gilt als große Bedrohung. Einige befürchten bei ausbleibenden Maßnahmen Kurse um 20 Euro bis 2027, während andere die Aktie angesichts des niedrigen Niveaus als antizyklische Kaufchance sehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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