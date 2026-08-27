Neuer Rüstungsdeal
Rüstungsboom geht weiter: Saab erhält neuen Auftrag aus Europa
Saab sichert sich eine langfristige Vereinbarung mit den Niederlanden. Der erste Auftrag ist bereits da – und könnte nur der Auftakt für weitere Geschäfte sein.
- Saab schließt langfristige Tarnsystem-Vereinbarung
- Erste Systeme schützen Fennek und Panzerhaubitzen
- Weitere Aufträge aus den Niederlanden sind möglich
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Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat mit dem niederländischen Verteidigungsministerium eine langfristige Vereinbarung über Tarnsysteme geschlossen. Eine erste Bestellung ist bereits eingegangen. Die Auslieferungen sollen in den kommenden Jahren erfolgen.
Im Mittelpunkt steht das Barracuda Mobile Camouflage System. Die niederländischen Streitkräfte können im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung weitere Bestellungen aufgeben und zusätzliche Fahrzeuge mit dem Tarnsystem ausrüsten.
Schutz vor moderner Aufklärung
Zum Auftakt soll das System bei bereits eingesetzten Fennek-Spähfahrzeugen und Panzerhaubitzen des niederländischen Heeres zum Einsatz kommen. Zudem sieht die Vereinbarung Optionen für weitere Fahrzeugtypen vor.
Das Tarnsystem soll Fahrzeuge vor der Entdeckung durch unterschiedliche moderne Sensorsysteme schützen. Saab passt die Lösung jeweils an das entsprechende Fahrzeug an. Je nach Einsatzgebiet stehen unter anderem Tarnmuster für Wald, Städte und arktische Regionen zur Verfügung.
"Wir sind stolz darauf, die Königlich-Niederländische Armee mit unseren fortschrittlichen multispektralen Tarnlösungen zu unterstützen", sagte Henning Robach, Leiter der Saab-Geschäftseinheit Barracuda. Die Technologie solle dazu beitragen, die Fahrzeugflotte vor moderner Aufklärung zu schützen und damit Überlebensfähigkeit und Beweglichkeit auf dem Schlachtfeld zu erhöhen.
Mehr als nur ein Einzelauftrag
Die langfristige Vereinbarung eröffnet Saab die Möglichkeit, weitere Aufträge aus den Niederlanden zu erhalten. Für den Rüstungskonzern ist damit nicht nur die erste Bestellung relevant. Entscheidend ist auch das Potenzial für zusätzliche Fahrzeugtypen in den kommenden Jahren.
Saab beschäftigt nach eigenen Angaben rund 28.000 Mitarbeiter und entwickelt unter anderem Systeme für Luftfahrt, Waffen, Sensorik sowie Führung und Kontrolle. Der Konzern hat seinen Hauptsitz in Schweden und ist international im Verteidigungssektor aktiv.
Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion
Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,01 % und einem Kurs von 58,13EUR auf Tradegate (27. August 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.