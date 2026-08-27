ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Delivery Hero auf 'Outperform'
- Bernstein belässt Delivery Hero auf Outperform
- Kursziel bleibt bei 41,50 Euro nach starkem Quartal
- Uber-Übernahme dürfte Aktienkurs bestimmen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 41,50 Euro auf "Outperform" belassen. Der Essenslieferant habe besser abgeschnitten als erwartet und in der Folge die Ziele für das Geschäftsjahr erhöht, schrieb Annick Maas in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie rechnet allerdings damit, dass die Übernahme durch Uber den Aktienkurs von Delivery Hero bestimmt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:22 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 37,02 auf Tradegate (27. August 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +2,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 11,12 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 41,50 Euro
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Community Beiträge zu Delivery Hero - A2E4K4 - DE000A2E4K43
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Delivery Hero SE Delivery Hero schließt Business Combination Agreement mit Uber Technologies sowie einen Kaufvertrag mit SSW Partners betreffend bestimmte Geschäftsbereiche ab https://www.eqs-news.com/news/ad-hoc/delivery-hero-schliest-business-combination-agreement-mit-uber-technologies-sowie-einen-kaufvertrag-mit-ssw-partners-betreffend-bestimmte-geschaftsbereiche-ab/e10e6ede-29dd-47da-aff4-c18b9161a425_de
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