Dr. Eckhard Schulte (MainSky): KI-Story intakt – Nvidia-Zahlen ebnen Weg für Herbstrallye

Die Quartalszahlen von Nvidia räumen mit den zuletzt aufgekommenen Sorgen über eine nachlassende Dynamik bei den KI-Investitionen auf. Im Gegenteil: Ein Umsatzwachstum von 106 Prozent und vor allem der massive Anstieg der langfristigen Liefer- und Kapazitätszusagen auf 279 Milliarden US‑Dollar zeigen eine weitere Beschleunigung des KI-Infrastrukturzyklus. Struktureller Nachfrageüberhang Nicht die mangelnde Kundennachfrage, sondern rein physische Angebotsengpässe deckeln das Wachstum. Allein das Risiko von geschätzt über 100 Milliarden US-Dollar an ungedeckter Nachfrage im kommenden Jahr zeigt, wie hoch die Preissetzungsmacht entlang der gesamten Wertschöpfungskette bleibt. Stabile Investitionszusagen Dass Hyperscaler wie Amazon bereits Hardware-Bereitstellungen für die übernächsten Chip-Generationen (2027/2028) fest einplanen, sichert den Cloud-Giganten ein anhaltendes strukturelles Ertragswachstum. Verzerrte Risikoprämien Der Markt war in den vergangenen Monaten von übertriebener Skepsis und überzogenen Bewertungsabschlägen hinsichtlich des Return on Investments (RoI) der Hyperscaler geprägt. Die fundamental untermauerte Nachfrage belegt jedoch, dass die Investitionen direkt in monetarisierbare Rechenkapazität fließen. Ökosystem-Konsolidierung Die geplante Übernahme von Hugging Face für rund 12,9 Milliarden US-Dollar festigt Nvidias Software-Burggraben tief im Entwickler-Stadium und schützt das Kerngeschäft wirksam gegen die aufkommende Hyperscaler-Konkurrenz. Fazit Zu viel eingepreiste Vorsicht trifft auf ein ungebrochen starkes fundamentales Momentum. Die Kombination aus soliden Bewertungen, bereinigtem Marktsentiment und mehrjähriger Planungssicherheit für Investitionen liefert das ideale Fundament für eine kraftvolle Herbstrallye bei Hyperscalern wie Amazon und Microsoft und den Anbietern der Infrastruktur, die den Einsatz von KI ermöglichen.

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Über die MainSky Asset Management AG

Seit 2001 steht die MainSky Asset Management AG für bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit dem Fokus auf Familienvermögen, Family Offices und institutionelle Investoren. MainSky ist spezialisiert auf das Management von liquiden Assets. Mehrwert wird generiert, indem das Performancepotenzial für einzelne Märkte bzw. Marktsegmente aus makroökonomischen Fundamentalanalysen abgeleitet und die Portfoliostruktur aktiv auf die erwarteten Marktbedingungen ausgerichtet wird. Analyse und Meinungsbildung werden durch eigens entwickelte quantitative Modelle unterstützt. Dennoch gibt es keine Modellgläubigkeit und es erfolgt immer eine ökonomische Interpretation aller Informationen hin zu einem ökonomisch plausiblen Marktbild. Insgesamt verwaltet die Gesellschaft mit einem Team von acht Mitarbeitern rund 680 Millionen Euro in mehreren Spezialfonds, Managed Accounts und dem vermögensverwaltenden MainSky Macro Allocation Fund.

Über den MainSky Macro Allocation Fund

Der MainSky Macro Allocation Fund bietet Investoren Zugang zu den globalen Aktien- und Rentenmärkten und orientiert sich an der gleichnamigen und seit 2007 mit einem Track Record und einem herausragendem Rendite-Risiko-Verhältnis ausgestatteten Anlagestrategie. Der Investmentansatz konnte in der Vergangenheit durch konstant gute Ergebnisse überzeugen. Gerade in schwierigen Marktphasen wie der Finanzmarkt- und der Corona-Krise 2008 zeigte sich die Überlegenheit der Strategie durch erfolgreichen Kapitalerhalt. Grundlage des Ansatzes ist eine Makro- bzw. Top-Down-Analyse, aus der heraus das Management die jeweiligen Asset-Klassen und Marktsegmente allokiert. Die Finanzmärkte sind weitgehend mikro-effizient, aber makro-ineffizient. Das Fondsmanagement nutzt diese makroökonomischen Ineffizienzen durch eine flexible Assetklassen-, Sektor-, Faktor- & Länderallokation aus. Die Umsetzung der Aktienquote über ETFs ermöglicht zudem eine Partizipation an verschiedenen Faktorprämien (z.B. Low Volatility, Growth). Mit einer Aktienquote zwischen 25 und 75 Prozent strebt der Fonds eine mittelfristige absolute Wertentwicklung von 5-6 Prozent über der Geldmarktrendite sowie eine jährliche Ausschüttung von drei Prozent an. Der MainSky Macro Allocation Fund ist ein Artikel 8–Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.

Disclaimer Dieses Informationsmaterial enthält kein Angebot zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Alleinige Grundlage für den Erwerb von MainSky Investmentfonds sind die jeweiligen Verkaufsprospekte. Die Informationen in diesem Dokument sind ausschließlich zur Veranschaulichung und zur Diskussion bestimmt und stellen keine Beratung dar. Die enthaltenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren lediglich die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle. Angaben über Anlageergebnisse und Anlageziele sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung.





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