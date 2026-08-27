Speicher nur halb voll: Musk greift nach Gas – jetzt droht der 120-Euro-Schock!

Die Nervosität ist am Markt längst angekommen. So sprang der Dutch TTF Natural Gas Future am Dienstag zeitweise über 68 Euro je Megawattstunde – so hoch wie seit Anfang 2023 nicht mehr. Laut Morningstar könnte ein kalter Winter bei anhaltenden Lieferproblemen den Preis auf 90 bis 120 Euro treiben.

Europa steuert mit einem äußerst dünnen Sicherheitspolster auf den Winter zu. Deutschlands Gasspeicher sind nur etwa zur Hälfte gefüllt. EU-weit liegt der Füllstand bei rund 63 Prozent, was 18 Prozentpunkte unter dem Fünfjahresschnitt entspricht und einen der niedrigsten Werte für diese Jahreszeit darstellt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Goldman Sachs warnt ebenfalls: Wenn sich die Flüssiggasexporte aus dem Nahen Osten nur langsam normalisieren, müsste der Gaspreis sogar auf über 100 Euro steigen. Nur so ließe sich die asiatische Nachfrage weit genug bremsen, damit mehr flexible LNG-Ladungen aus den USA nach Europa fahren können.

Und ausgerechnet jetzt greift Elon Musk nach dem Rohstoff. Wie Bloomberg berichtet, sucht SpaceX einen Trader, der ein Team für den physischen und finanziellen Gashandel aufbaut. Doch damit nicht genug: Der Konzern plant eigene Gaskraftwerke für eine gemeinsam mit Tesla entwickelte Chipfabrik in Texas, will Pipelines errichten und erwägt sogar eigene Bohrungen. Auch als Raketentreibstoff ist Gas entscheidend: Das Starship nutzt stark gekühltes Methan.

Musks Pläne sind nicht die Ursache der europäischen Speicherlücke. Sie zeigen jedoch, wie der Energiehunger von Chipfabriken und Rechenzentren den Wettbewerb um Gas zusätzlich verschärft. Europa könnte bei knappen Alternativen rund 64 Milliarden Kubikmeter US-LNG benötigen, was etwa 77 Prozent der gesamten amerikanischen Exporte entspricht.

Wenn das LNG aus dem Nahen Osten nicht rechtzeitig zurückkehrt und der Winter kalt wird, drohen laut den von CNBC befragten Experten hohe Verbraucherrechnungen – im schlimmsten Fall sogar Einschränkungen beim Gasverbrauch der Industrie.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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