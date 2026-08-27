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    Goldminen und Exxon im Depot

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    Arthur Hayes warnt vor 75 % Bitcoin-Crash

    Arthur Hayes hält zehnmal mehr Bitcoin als Gold. Hinter seiner extremen Wette steckt ausgerechnet die KI-Blase – und die Erwartung einer neuen Geldflut.

    Für Sie zusammengefasst
    • Hayes setzt zehnmal mehr auf Bitcoin als auf Gold
    • KI-Blase könnte neue Geldflut auslösen
    • 250.000 Dollar möglich, doch 75 Prozent Absturz
    • Report: KI braucht Strom
    Goldminen und Exxon im Depot - Arthur Hayes warnt vor 75 % Bitcoin-Crash
    Foto: DALL*E

    Arthur Hayes hält einen Bitcoin-Kurs von 250.000 US-Dollar (rund 215.000 Euro) für möglich – warnt Anleger auf dem Weg dorthin aber gleichzeitig vor einem möglichen Einbruch von 75 Prozent. Der Maelstrom-Gründer setzt dabei nicht auf eine neue Finanzkrise wie 2008, sondern auf das Gegenteil: Regierungen und Zentralbanken würden immer mehr Liquidität bereitstellen, bevor eine Kreditklemme außer Kontrolle gerät.

    "Wir werden keine Kreditkrise im Ausmaß von 2008 erleben, sondern es wird einfach weiter Geld gedruckt, gedruckt und gedruckt, und bevor man sich versieht, steht Bitcoin bei 250.000 US-Dollar", sagte Hayes am Dienstag im Podcast von Anthony Pompliano. Fed, US-Finanzministerium sowie die Politik in Europa, China und Japan würden seiner Einschätzung nach lieber früh eingreifen, als Unternehmen in einer größeren Schuldenkrise untergehen zu lassen.

    Ein wichtiger Grund dafür ist für Hayes der enorme Kapitalbedarf rund um künstliche Intelligenz. Der Ausbau der KI sei die größte Investitionsblase der Geschichte. Gleichzeitig habe genau dieser Boom Bitcoin zuletzt Geld entzogen. "Die KI hat sich den marginalen US-Dollar geschnappt und Bitcoin zurückgelassen", sagte Hayes. Erst wenn zusätzliche Liquidität nötig werde, um die wachsenden KI-Schulden zu refinanzieren, erwartet er eine Umkehr dieses Effekts.

    Seine eigene Positionierung ist entsprechend aggressiv. Hayes hält nach eigenen Angaben etwa zehnmal so viel Bitcoin wie Gold. Bei börsennotierten Aktien setzt er vor allem auf Goldminenunternehmen sowie Exxon Mobil. Trotzdem warnt er davor, sich vollständig auf einen einzigen Vermögenswert festzulegen. "Bitcoin könnte um 75 Prozent fallen. Man weiß es nie", sagte er. "Es gibt keinen Grund, bei irgendeinem Vermögenswert zu 100 Prozent long zu sein."

    Auch der bisherige Bitcoin-Zyklus überzeugt Hayes nicht vollständig. Das Allzeithoch von rund 125.000 US-Dollar entsprach lediglich etwa dem Doppelten des Hochs des vorherigen Zyklus und fiel damit historisch vergleichsweise schwach aus. Den jüngsten Anstieg von etwa 63.000 auf mehr als 80.000 US-Dollar wertet er jedoch als Zeichen dafür, dass Anleger bereits beginnen, mehr Liquidität einzupreisen.

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    Entscheidend wird für Hayes der Anleihemarkt. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen sei nach Interventionen immer wieder in Richtung 4,70 Prozent gestiegen. Spätestens bei fünf Prozent sieht er eine Schwelle, die die Politik seiner Meinung nach nicht dauerhaft akzeptieren dürfte. Genau daraus leitet er seine Bitcoin-Wette ab: keine große Krise, sondern immer neue Geldspritzen – mit 250.000 US-Dollar als möglichem Ziel und einem möglichen 75-Prozent-Absturz als Preis für den Weg dorthin.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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