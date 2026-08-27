Chip-Rallye geht weiter
SUSS, Aixtron, Infineon: Das sind die deutschen Gewinner der Nvidia-Earnings
Nvidia legt zum 16. Mal in Folge ein Gewinnplus vor und wagt erstmals einen Jahresausblick für das gesamte Geschäftsjahr. Die Zahlen beflügeln auch deutsche Halbleiter-Aktien von Infineon bis Aixtron.
- Nvidia steigert den Quartalsgewinn zum 16. Mal
- Nvidias Ausblick treibt deutsche Halbleiteraktien
- KI-Wachstum beruhigt, doch Kapitalrisiken steigen
- Report: KI braucht Strom
Nvidia hat einmal mehr geliefert und die Latte, die der Markt bereits hoch gelegt hatte, noch übersprungen. Der Grafikchip-Konzern steigerte seinen Quartalsgewinn zum 16. Mal in Folge und übertraf damit sämtliche Erwartungen der Analysten, selbst die optimistischsten Flüsterschätzungen.
Am Donnerstag zeigt sich die Reaktion an den europäischen Börsen prompt. Die in Frankfurt gehandelten Nvidia-Aktien legten um 6 Prozent zu und zogen auch die Terminkontrakte an der Wall Street nach oben. In Europa profitierten vor allem Halbleiterwerte und weitere Nutznießer des KI-Trends.
Infineon verteuerte sich um 2,9 Prozent, Aixtron um 4,6 Prozent und SUSS Microtec sogar um mehr als 6 Prozent. Auch Siltronic konnte mehr als 3 Prozent gewinnen, genauso wie Elmos Semiconductor mit 1,5 Prozent.
Die SAP-Aktie, die tags zuvor nach einer Analysten-Abstufung noch schwach gelaufen war, legte 1 Prozent zu. Europäische Technologiewerte insgesamt zählten mit einem Plus von 1,56 Prozent zu den stärksten Sektoren, während der breite Stoxx 600 mit minus 0,4 Prozent kaum von der Stelle kommt.
Nvidia ist inzwischen gut doppelt so groß wie alle 40 DAX-Konzerne zusammen. "Wenn ein Unternehmen, das so groß ist, noch solche Umsatzsprünge machen kann – nächstes Jahr könnte sich der Umsatz um 70 Prozent erhöhen –, dann weiß man, dass hier etwas Großes passiert", schreibt Marktexperte Jochen Stanzl.
Für Anlegerinnen und Anleger bleibt die Gemengelage zwiespältig. Einerseits sorgt die Aussicht auf anhaltendes Wachstum für Erleichterung, andererseits wächst mit den Zahlen auch der Kapitaleinsatz, den Unternehmen und Investoren in den KI-Sektor stecken. Wer schon jetzt kritisch auf Finanzierung und Kapitalrendite der milliardenschweren Investitionen blickt, dürfte bei weiter steigenden Summen kaum beruhigt sein.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion